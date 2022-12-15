Британія допускає передачу Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow
Воллес: «Ми проведемо обговорення з українцями щодо їхніх потреб»
Міністерство оборони Великої Британії розглядає можливість передачі Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow. Про це заявив керівник міноборони королівства Бен Воллес в інтерв’ю Times Radio.
«Я не збираюся робити припущення щодо постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати про те, який вид зброї ми можемо чи не можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми проведемо обговорення з українцями щодо їхніх потреб. Те, що ми вважаємо технічно можливим, вочевидь, визначить, що буде далі. Я зроблю оголошення, якщо щось зміниться, ми не робитимемо це за зачиненими дверима. Ми зробимо заяву, щоб Росія зрозуміла, що це – відповідь на її поведінку», – наголосив міністр.
Бен Воллес додав, що підтримує надання Україні американських ракетних комплексів Patriot. «Якщо США зроблять це, то це стане дуже значним кроком», – зазначив посадовець.
Нагадаємо, глава комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що Росія вже зазнала невдачі у війні проти України, але чим далі, тим лише гірше буде для Москви. Вона продовжуватиме програвати у всіх своїх військових цілях.
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