Британія допускає передачу Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow

Воллес: «Ми проведемо обговорення з українцями щодо їхніх потреб»

Міністерство оборони Великої Британії розглядає можливість передачі Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow. Про це заявив керівник міноборони королівства Бен Воллес в інтерв’ю Times Radio.

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«Я не збираюся робити припущення щодо постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати про те, який вид зброї ми можемо чи не можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми проведемо обговорення з українцями щодо їхніх потреб. Те, що ми вважаємо технічно можливим, вочевидь, визначить, що буде далі. Я зроблю оголошення, якщо щось зміниться, ми не робитимемо це за зачиненими дверима. Ми зробимо заяву, щоб Росія зрозуміла, що це – відповідь на її поведінку», – наголосив міністр.

Бен Воллес додав, що підтримує надання Україні американських ракетних комплексів Patriot. «Якщо США зроблять це, то це стане дуже значним кроком», – зазначив посадовець.

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Storm Shadow – авіаційна крилата ракета класу «повітря – земля» спільної розробки Великої Британії та Франції. Вона призначена для знищення стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Дальність польоту ракети сягає понад 250 км.

Нагадаємо, глава комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що Росія вже зазнала невдачі у війні проти України, але чим далі, тим лише гірше буде для Москви. Вона продовжуватиме програвати у всіх своїх військових цілях.