Нова атака ворога та військова допомога від США. П'ять важливих новин 23 листопада

Четверо людей загинуло внаслідок влучання російської ракети по житловому будинку під Києвом

Рашисти сьогодні завдали масованої ракетної атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури України

Сьогодні, 23 листопада, триває 273 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Нова атака по українській енергетиці

Російська армія здійснила масований ракетний обстріл на всій території України. Українські системи протиповітряної оборони збили 51 із 70 ворожих ракет. Також збито п’ять безпілотників. Через атаки російських загарбників знеструмлено більшість областей, майже вся Україна залишилася без світла та водопостачання.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Всі атомні електростанції, більша частина ТЕС та ГЕС України були частково знеструмлені внаслідок сьогоднішніх обстрілів, повідомляє Міненерго.

Зокрема, енергоблоки Південноукраїнської, Рівненської, Хмельницької та Запорізької АЕС були повністю відключені.

Сьогодні відбулась сьома масована терористична атака на енергетичні об’єкти України. Внаслідок обстрілів є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури, які спричинили аварійні відключення в усіх регіонах.

«Укренерго» просить українців враховувати, що через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом в деяких регіонах ремонти можуть тривати довше.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що ситуація з електропостачанням складна, але контрольована.

Також без електропостачання залишилася також Молдова. Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала відключення світла і наголосила, що путінському режиму не можна довіряти.

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла після обстрілів української критичної інфраструктури, в зв'язку з чим опинилася без світла і частина Молдови.

Президент Володимир Зеленський заявив, що дав вказівку постійному представнику України при ООН запросити термінове засідання Радбезу ООН через сьогоднішні ракетні удари. За даними ЗМІ, засідання відбудеться сьогодні о 23:00.

Обстріл Києва

Сьогодні, 23 листопада, Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. Декілька втручань в об'єкти критичної інфраструктури. Зараз частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання.

Внаслідок ворожої атаки 35 людей отримали поранення, четверо людей загинуло під час влучання ракети на Вишгородщині. Серед постраждалих шестеро дітей, найменшій дівчинці п'ять років.

Серед загиблих також 17-річна дівчина.

Визнання Росії державою-спонсором тероризму

Європарламент проголосував за визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. За відповідну резолюцію проголосували сьогодні у Страсбурзі.

Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

У документі Європарламент визнав, що Росія здійснює «невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру» в Україні, в результаті чого загинули тисячі людей. На окупованих територіях агресори проводять «страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства», додається в резолюції. Було також згадано про масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, а також напади на маріупольський театр та залізничний вокзал Краматорська.

Новий пакет допомоги від США

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн. Допомога містить додаткові боєприпаси та техніку.

У новий пакет допомоги внесли:

додаткові боєприпаси для Himars та Nasams;

150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для протидії безпілотникам;

200 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

10 тисяч 120-мм мінометних снарядів;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (Harm);

150 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

понад 100 легких тактичних машин;

більш ніж 20 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;

понад 200 генераторів;

запчастини для 105-мм гаубиць та іншої техніки.

Напружена обстановка на саміті ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписувати проєкт декларації про спільні заходи щодо надання допомоги його країні. Зокрема він розкритикував відсутність політичної оцінки дій Азербайджану.

Після саміту Організації договору про колективну безпеку у столиці Вірменії Єревані учасники вирішили не ставати разом з російським диктатором Володимиром Путіним на спільній фотографії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову відзначився агресивною поведінкою. Під час групового фото на засіданні Організації договору колективної безпеки у Єревані він вкотре нахамив журналістам.

Раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від партії «Слуга народу» Олександр Мережко розповів, що Організація договору про колективну безпеку вже розвалюється.