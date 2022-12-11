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Військова підтримка України: литовський міністр озвучив цифри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Військова підтримка України: литовський міністр озвучив цифри
Литва продовжить підтримувати Україну
фото ілюстративне

Військова підтримка України Литвою на сьогодні становить €280 млн

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас повідомив, що військова підтримка Литви Україні на цей час становить €280 млн. Відповідна інформація з'явилась у Twitter міністра.

«Військова підтримка України Литвою на сьогодні становить €280 млн і ми не зупинимось! Литва підтримуватиме Україну до кінця! #StandWithUkraine», – написав Анушаускас.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа вважає пасткою пропозицію Білорусі експортувати українське зерно через свою територію.

Раніше повідомлялось, що Естонія відправила Україні 11 автобусів з генераторами.

Нагадаємо, країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі €18 млрд.

Читайте також: Це пастка: президент Литви застеріг від транзиту зерна через Білорусь
Теги: Україна війна зброя допомога ЗСУ Литва

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