Військова підтримка України: литовський міністр озвучив цифри

Військова підтримка України Литвою на сьогодні становить €280 млн

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас повідомив, що військова підтримка Литви Україні на цей час становить €280 млн. Відповідна інформація з'явилась у Twitter міністра.

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«Військова підтримка України Литвою на сьогодні становить €280 млн і ми не зупинимось! Литва підтримуватиме Україну до кінця! #StandWithUkraine», – написав Анушаускас.

Lithuania's military support to Ukraine for today is 280 million euros and we will not stop! 🇱🇹 will support 🇺🇦 till the end! #StandWithUkraine pic.twitter.com/0Py2tMoz4y Будь ласка, читайте текст після реклами December 10, 2022

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа вважає пасткою пропозицію Білорусі експортувати українське зерно через свою територію.

Раніше повідомлялось, що Естонія відправила Україні 11 автобусів з генераторами.

Нагадаємо, країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі €18 млрд.