Військова підтримка України: литовський міністр озвучив цифри
Військова підтримка України Литвою на сьогодні становить €280 млн
Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас повідомив, що військова підтримка Литви Україні на цей час становить €280 млн. Відповідна інформація з'явилась у Twitter міністра.
«Військова підтримка України Литвою на сьогодні становить €280 млн і ми не зупинимось! Литва підтримуватиме Україну до кінця! #StandWithUkraine», – написав Анушаускас.
Lithuania's military support to Ukraine for today is 280 million euros and we will not stop! 🇱🇹 will support 🇺🇦 till the end! #StandWithUkraine pic.twitter.com/0Py2tMoz4y— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 10, 2022
Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа вважає пасткою пропозицію Білорусі експортувати українське зерно через свою територію.
Раніше повідомлялось, що Естонія відправила Україні 11 автобусів з генераторами.
Нагадаємо, країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі €18 млрд.
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