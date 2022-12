Військова підтримка України: литовський міністр озвучив цифри

Литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас повідомив, що військова підтримка Литви Україні на цей час становить €280 млн. Відповідна інформація з'явилась у Twitter міністра.

«Військова підтримка України Литвою на сьогодні становить €280 млн і ми не зупинимось! Литва підтримуватиме Україну до кінця! #StandWithUkraine», – написав Анушаускас.

Lithuania's military support to Ukraine for today is 280 million euros and we will not stop! 🇱🇹 will support 🇺🇦 till the end! #StandWithUkraine pic.twitter.com/0Py2tMoz4y