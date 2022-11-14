Енергетична криза: Британія виділяє кошти для підтримки України

Британія передасть 10 млн фунтів стерлінгів до Фонду енергетичної підтримки України

Уряд Великої Британії виділить Україні кошти для відновлення об’єктів цивільної інфраструктури, які дістали пошкодження внаслідок російських обстрілів. Про це оголосив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі, повідомляє пресслужба британського уряду.

«Підтримка допоможе з необхідним ремонтом критично важливої ​​енергетичної інфраструктури після російських атак, що тривають, а також підключить домогосподарства і ключові об'єкти до електропостачання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Клеверлі має підписати угоду з міністром енергетики України Германом Галущенком та заступником директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Дірком Бушелем про перерахування перших 5 млн фунтів стерлінгів із виділених Великою Британією 10 млн фунтів стерлінгів до Фонду енергетичної підтримки України.

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«Атаки Росії на життєво важливі об'єкти інфраструктури показують, що Путін вдається до відчайдушних заходів. Але навіть перед лицем ракетних обстрілів та відключень електроенергії рішучість українського народу залишається непохитною», – зазначив міністр.

Він додав, що на сьогодні Велика Британія зробила найбільшу пожертву до зазначеного Фонду. «Нам потрібно, щоб усі партнери посилили свою підтримку та показали Путіну, що його спроби знищити Україну зустрінуть запеклий опір», – підкреслив Клеверлі.

Нагадаємо, Нідерланди нададуть додаткові 110 млн євро для України на допомогу з електропостачанням і житло для українців. Також Європейський Союз допоможе Україні у відновлені пошкоджених об’єктів енергетики, а також забезпечить постачання електроенергії з країн ЄС.