Forbes порахував, скільки грошей втратила Росія через удар по «Енгельсу»
Кожна російська ракета Х-101 вартує щонайменше $10 млн
Атака українських безпілотників на військовий аеродром «Енгельс» у Саратовській області 20 березня коштувала Російській Федерації щонайменше $960 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.
За даними Генерального штабу ЗСУ, у результаті атаки було знищено 96 крилатих ракет Х-101, які Росія активно використовує для ударів по Україні.
Як зазначають журналісти, кожна ракета Х-101 коштує щонайменше $10 млн. Тому удар по «Енгельсу» міг обійтися РФ як мінімум у майже мільярд доларів – не рахуючи додаткової шкоди через удар по паливному сховищу та іншим об'єктах на базі.
Forbes також зазначає, що ці 96 знищених ракет – це результат двомісячного виробництва на заводі боєприпасів конструкторського бюро «Райдуга» під Москвою.
Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні. Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні.
Як відомо, Російська Федерація втратила 96 крилатих ракет повітряного базування через удар Сил оборони по аеродрому «Енгельс-2».
💥 На базі стратегічної авіації окупантів "Енгельс-2" триває детонація. Свіжі яскраві кадри💥 pic.twitter.com/EXupwE0i2B— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 20, 2025
💥💥Атака на аеродром «Енгельс» - результат спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ, - джерела у спецслужбах
Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також - склади з ФАБ, КАБ та крилатими ракетами, які летять по Україні pic.twitter.com/MW8QXXxhAj
Як повідомлялося, за даними британської розвідки, удар по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році.
До слова, супутник американської аерокосмічної компанії Maxar зафіксував наслідки атаки Сил оборони України на аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області.
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