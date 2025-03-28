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Forbes порахував, скільки грошей втратила Росія через удар по «Енгельсу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Forbes порахував, скільки грошей втратила Росія через удар по «Енгельсу»
Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області
фото з відкритих джерел

Кожна російська ракета Х-101 вартує щонайменше $10 млн

Атака українських безпілотників на військовий аеродром «Енгельс» у Саратовській області 20 березня коштувала Російській Федерації щонайменше $960 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

За даними Генерального штабу ЗСУ, у результаті атаки було знищено 96 крилатих ракет Х-101, які Росія активно використовує для ударів по Україні.

Як зазначають журналісти, кожна ракета Х-101 коштує щонайменше $10 млн. Тому удар по «Енгельсу» міг обійтися РФ як мінімум у майже мільярд доларів – не рахуючи додаткової шкоди через удар по паливному сховищу та іншим об'єктах на базі.

Forbes також зазначає, що ці 96 знищених ракет – це результат двомісячного виробництва на заводі боєприпасів конструкторського бюро «Райдуга» під Москвою.

Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні. Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні.

Як відомо, Російська Федерація втратила 96 крилатих ракет повітряного базування через удар Сил оборони по аеродрому «Енгельс-2». 

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, удар по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році.

До слова, супутник американської аерокосмічної компанії Maxar зафіксував наслідки атаки Сил оборони України на аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області.

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Теги: ракета аеродром росія

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