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Британія вимагає позбавити Росію права вето на миротворчу місію в Україні

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Британія вимагає позбавити Росію права вето на миротворчу місію в Україні
Девід Леммі чітко висловився щодо миротворців в Україні
фото: AP

Путін повинен просто прийняти безумовне припинення вогню, вважає британський міністр

Очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив, що кремлівський ватажок Путін не повинен мати право вето на присутність європейських миротворців в Україні у разі укладення угоди про припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Путін повинен просто прийняти безумовне припинення вогню. Це план, який вже лежить на столі, приступімо до його виконання, чого ми чекаємо? Чого ми точно не можемо зробити, так це дати Путіну право вето на архітектуру безпеки, яка регулюватиме цей мир», – сказав Леммі.

Британський міністр нагадав, що очільник Кремля наполягає на «неприпустимості» для РФ присутності в Україні військ НАТО або західних військових у якості миротворців.  «Це означає, що свою роль маємо відіграти ми… ті, хто прагне забезпечити, щоб Україна мала можливість захищати себе і гарантувати, що Путін не зможе повернутися через кілька років», – наголосив Девід Леммі.

Також «Главком» повідомляв, що британський прем'єр-міністр Кір Стармер здійснив візит на борт атомного підводного човна HMS Vanguard, який провів у морі понад 200 днів. Цей візит став демонстрацією ядерних сил стримування Великої Британії. 

Ще прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер говорив про готовність розмістити британських військових у якості миротворців в Україні на необмежений термін.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії може застосувати ядерну зброю без попереднього узгодження зі Сполученими Штатами. 

 

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Теги: міністр МЗС миротворці Україна Велика Британія

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