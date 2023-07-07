Британія зняла санкції з колишнього заступника голови російського банку

Навесні 2022 року Лев Хасіс покинув Росію і виїхав за кордон

Велика Британія зняла санкції з колишнього заступника голови «Сбербанку» Росії Лева Хасіса. У документі на сайті британського уряду йдеться, що раніше активи Хасіса були заморожені, але тепер обмеження зняті. Причини скасування обмежень не вказані.

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Хасіс потрапив під британські санкції у березні минулого року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Разом з Хасісом в одному списку опинилися голова «Сбербанку» Герман Греф та засновник банку «Тінькофф» Олег Тіньков.

У середині лютого минулого року «Сбербанк» заявив, що Хасіс вирішив залишити посаду та очолити холдинг електронної комерції. Він мав завершити роботу у банку у червні 2022 року.

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Навесні 2022 року у ЗМІ з’явилася інформація, що Хасіс покинув Росію і виїхав за кордон, ймовірно, до США. Після цих повідомлень держдума РФ доручила комітету з безпеки та протидії корупції перевірити у силовиків дані про виїзд Хасіса та інших посадовців із доступом до держтаємниці, а також правомірність такого виїзду в умовах «спеціальної військової операції».

До слова, Велика Британія планує запровадити новий режим санкцій, щоб притягнути Іран до відповідальності за його ворожу та дестабілізуючу поведінку в усьому світі.