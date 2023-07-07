Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британія планує посилити санкції проти Ірану: подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Британія планує посилити санкції проти Ірану: подробиці
Британія хоче запровадити новий режим санкцій, щоб притягнути Іран до відповідальності за ворожу та дестабілізуючу поведінку
фото з відкритих джерел

Йдеться про новий режим санкцій, який дасть Британії більше повноважень для переслідування ключових осіб, які ухвалюють рішення в Ірані

Британія планує запровадити новий режим санкцій, щоб притягнути Іран до відповідальності за його ворожу та дестабілізуючу поведінку в усьому світі. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі.

Міністр сьогодні намітив нові дії щодо притягнення Ірану до відповідальності за погрози в бік Великої Британії та її партнерів.

Йдеться про новий режим санкцій, який дасть Великій Британії більше повноважень для переслідування ключових осіб, які ухвалюють рішення в Ірані.

Іран активізував свої зусилля з убивства або викрадення людей, яких вважають ворогами режиму за межами Ірану, зокрема у Великій Британії. Від початку 2022 року Велика Британія відреагувала на більш ніж 15 реальних погроз вбити або викрасти британців, чи жителів Великої Британії з боку іранського режиму.

"Режим публічно закликав до вбивства або захоплення цих осіб, а в деяких випадках затримував і переслідував їхні сім'ї в Ірані. Іранські спецслужби встановили тісні відносини з організованими злочинними угрупованнями у Великій Британії та по всій Європі, щоб розширити можливості своїх мереж", - йдеться у повідомленні.

Що дасть Британії новий санкційний режим проти Ірану

Новий режим санкцій значно розширить санкційні повноваження Великої Британії, створивши нові критерії, відповідно до яких можуть бути застосовані санкції до фізичних та юридичних осіб, зокрема:

  • діяльність іранського режиму, що підриває мир, стабільність і безпеку на Близькому Сході та в усьому світі;
  • використання і поширення зброї або збройових технологій з Ірану
  • підрив іранським режимом демократії, поваги верховенства закону і належного управління;
  • інші ворожі дії щодо Великої Британії та наших партнерів, які виходять від іранського режиму, включно з погрозами нашому народу, майну або безпеці.

Також Клеверлі наголосив, що іранський режим пригнічує власний народ, експортує кровопролиття в Україну (постачання дронів РФ, якими вона атакує Україну - ред.) і на Близький Схід.

Велика Британія також оголосила про низку нових санкцій проти Ірану.

До списку з 13 осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини:

  • Мурад Фатхі - генеральний директор в'язниць провінції Курдистан;
  • Мохаммед Хоссейн Хосраві - генеральний директор в'язниць провінції Систан і Белуджистан і колишній начальник в'язниці Захедан;
  • Хейдар Пасандіде - начальник центральної в'язниці Санандадж;
  • Мортеза Пірі, начальник в'язниці Захедан;
  • Абдол Хоссейн Хосров Панах - секретар Вищої ради культурної революції;
  • Согра Ходададі Таганакі - начальник жіночої в'язниці Карчак;
  • Сейєд Мохаммад Амін Агамірі - секретар Вищої ради Ірану з кіберпростору;
  • Муслем Моейн - глава кіберкомандування Басідж;Вища рада культурної революції (SCCR). SCCR відповідає за загальну політику Ірану з культурних питань, включно з жіночим дрес-кодом. Відповідає за створення Поліції моральності Ірану, яка реалізує політику і порядок денний;
  • Вища рада з кіберпростору, Верховна рада з кіберпростору вважається вищим органом Ірану, що визначає інтернет-політику. Повідомляється, що під контролем органів безпеки і без громадського нагляду Верховна рада кіберпростору керує фільтрацією Інтернету в Ірані і визначає, які веб-сайти мають бути заблоковані;
  • Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Командування кіберзахисту, організація кіберрозвідки КВІР. Його роль включає в себе моніторинг і переслідування кіберзлочинів, а також "відстеження образи або наклепу на революційні цінності";
  • Центр із розслідування організованих злочинів брав участь у кіберопераціях проти політичних дисидентів в Ірані, унаслідок чого було заарештовано десятки кіберактивістів і веб-адміністраторів. Має близько 45 000 співробітників, основним завданням яких є моніторинг і збір інформації про людей, які виступають проти іранського уряду;
  • Академія Равіна навчає та ідентифікує новобранців для Міністерства розвідки Ірану (MOIS) і допомагає MOIS у кіберопераціях.

Нагадаємо, про те, що Москва та Тегеран домовилися створити завод із виробництва іранських безпілотників на території Росії, на початку червня повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він представив датований 4 квітня супутниковий знімок місця у особливій економічній зоні «Алабуга». За даними розвідки США, будівництво заводу вже розпочалося, підприємство можуть запустити на початку наступного року. 

До слова, очікується, що Велика Британія та інші європейські держави вперше оголосять про плани порушити ядерну угоду з Іраном 2015 року, коли підтвердять, що не збираються скасовувати санкції на використання Тегераном ракет у жовтні цього року, як того вимагає угода

Читайте також: Україна розробляє технології для протидії іранським дронам – ЗМІ
Теги: санкції Іран викрадення Велика Британія розслідування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон закликав Іран негайно зупинити постачання безпілотників до Росії
11 червня, 03:09
Британія підтримає пропозиції, аби Україна не була зобов’язана проходити етап плану щодо членства для приєднання до Альянсу
Британія підтримає вступ України до НАТО за спрощеною процедурою – МЗС
21 червня, 21:45
Росіяни почали вигадувати нову назву бренду Adidas
Тепер буде Zadidas: росіяни «у захваті» від ребрендингу популярних спортмагазинів
9 червня, 15:27
КНДР – виготовила близько 30 боєголовок за рік і має матеріал, щоб мати 50-70
Світ нарощує ядерний потенціал: аналітики попередили про загрози
12 червня, 08:11
Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України
Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України
13 червня, 09:28
Австралія вже ввела санкції проти сотень російських фізичних та юридичних осіб
Австралія хоче заборонити Росії будувати посольство в центрі столиці
15 червня, 06:30
Російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Ібрагім Райсі
Ще один союзник відмовив Путіну в допомозі
24 червня, 18:22
Інші країни випереджають Велику Британію за планами захоплення російських активів
Лейбористи Британії тиснуть на уряд щодо заморожених активів Росії – The Guardian
27 червня, 10:53
Іран поділився технологією виробництва дронів-камікадзе із Росією
Операція «Ы». Росія вдарила «шахедами», зробленими на новому заводі? (фотофакт)
4 липня, 13:09

Соціум

Британія планує посилити санкції проти Ірану: подробиці
Британія планує посилити санкції проти Ірану: подробиці
Фінляндія хоче закрити генконсульство Росії в одному зі своїх міст
Фінляндія хоче закрити генконсульство Росії в одному зі своїх міст
Сі Цзіньпін закликав китайську армію покращити планування бойових дій – ЗМІ
Сі Цзіньпін закликав китайську армію покращити планування бойових дій – ЗМІ
Вірменська церква благословила на війну проти України кримінального авторитета (фото)
Вірменська церква благословила на війну проти України кримінального авторитета (фото)
Міжнародна федерація журналістів відреагувала на воєнний злочин РФ у Львові
Міжнародна федерація журналістів відреагувала на воєнний злочин РФ у Львові
«Ракеты прилетели по нужным целям». Пропагандисти радіють удару по Львову (відео)
«Ракеты прилетели по нужным целям». Пропагандисти радіють удару по Львову (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Луценко розповів, чому йому дзвонить Ляшко з фронту
64K
Нічний удар по Львову: мер повідомив про загиблих
29K
Найбільша атака на Львів: Садовий розповів, які об’єкти зруйновані
21K
Ракетний удар по Львову. Порошенко у Брюсселі зробив заяву
14K
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС спадає – Буданов
14K
Атака на Львів, зменшення загрози теракту на ЗАЕС: головне за ніч

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 01:01

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту