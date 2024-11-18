Макрон повідомив, за яких умов відновить переговори з Путіним

Макрон зауважив, що наразі Путін не хоче миру з Києвом й не готовий вести про це перемовини

Недільну атаку на українську енергетику очільник Франції назвав однією з найінтенсивніших з початку війни.

Президент Франції Емануель Макрон повідомив, що «ніколи не виключав» відновлення переговорів з господарем Кремля Володимиром Путіним. Про це він сказав перед відльотом з Буенос-Айреса, повідомляє видання «Le Figaro».

За словами Макрона, провести розмову він готовий у випадку, «коли контекст і умови будуть відповідними». Разом з тим він зауважив, що наразі Путін не хоче миру з Києвом й не готовий вести про це перемовини.

Недільну атаку на українську енергетику очільник Франції назвав однією з найінтенсивніших з початку війни.

«Я вважаю очевидним, що наміри президента Путіна полягають у посиленні бойових дій», – заявив Еммануель Макрон у Буенос-Айресі.

«Якщо нам потрібно знати, які наміри пана Путіна, що він щойно зробив на місці, нехай вони будуть чіткі: якими б не були його заяви, він не хоче миру і не готовий вести переговори», – додав він.

У цьому контексті він додав: «ми повинні дотримуватися наших зобов’язань перед українцями, тобто дозволити їм вести цю війну опору, постачати зброю, обладнання».