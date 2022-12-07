Британська розвідка пояснила, до чого готується РФ, риючи окопи

За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території Росії

Росія почала будувати оборонну лінію у Бєлгородській області

Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та у глибині Бєлгородської області. Це може пояснюється недоліками системи прийняття рішень у РФ, і також бажанням чиновників робити політично доцільні висновки. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні 6 грудня 2022 року губернатор Білгорода оголосив про створення місцевих «загонів самооборони».

Повідомлення про копання траншів у Бєлгороді надходять як мінімум з квітня 2022 року, але нові конструкції, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для відображення механізованого нападу.

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За даними британської розвідки, існує реальна можливість того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території Росії для розпалювання патріотичних почуттів. «Однак це, ймовірно, ілюструє щиру (але помилкову) віру деяких осіб, які ухвалюють рішення в Росії, у те, що існує реальна загроза вторгнення українських сил», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у мноборони Британії вважають, що нестача стратегічної оцінки – одна з критичних слабких сторін центральної російської урядової архітектури: про що свідчить початкове рішення Росії вторгнутися до України. «Безпристрасний офіційний аналіз майже напевно часто нівелюється тенденцією до групового мислення та політично доцільних висновків», – додали в Міноборони.

Як раніше повідомлялося, у Бєлгородській області Росії почалося встановлення оборонних протитанкових споруд.

Триває двісті вісімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.