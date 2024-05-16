Представник штабу Командування ТрО: Дві третини рекрутів хочуть бути операторами БПЛА

Одними з найскладніших для опанування є FPV-дрони, тому для претендента є важливим гарний вестибулярний апарат

Напрямком дронів цікавиться молодь, яка має гарні навички геймінгу, фахівці з IT, люди з технічними знаннями

У силах ТрО розвивається напрямок безпілотних систем – у кожній бригаді сформовано роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, яка потребує доукомплектування фахівцями. Цим напрямком переважно цікавиться молодь, яка має гарні навички геймінгу, а також фахівці з IT та люди з технічними знаннями, відповідною освітою і вмінням швидко навчатися, розповів «Главкому» начальник відділення супроводження військових лідерів управління персоналу штабу Командування Сил ТрО ЗСУ Петро Авраміч.

Авраміч, який у силах ТрО займається питанням рекрутингу, наголосив, що у кандидатів є можливість вибрати тип дрона, з яким вони працюватимуть надалі, наприклад, мультироторного типу, літакового типу.

«Ці типи не потребують оператора за стійким вестибулярним апаратом, для їх опанування більше потрібна обізнаність у технічних складових або здатність до швидкого навчання. Одними з найскладніших для опанування є FPV-дрони, і тут важливим для претендента є гарний вестибулярний апарат», – розповів він.

Військовий додав, що у силах ТрО розгорнуто проєкт «Крилатий ескадрон» – для відбору фахівців за цим напрямком створено гарячу лінію, в майбутньому з’явиться окремий сайт рекрутингового центру. За його словами, найбільше звернень у поточному році стосувалися саме підрозділів з управління безпілотниками.

«З початку цього року 2/3 з трьох тисяч звернень стосувалися можливості долучитися до підрозділів з управління БПЛА. Ми зараз міркуємо про розповсюдження нашої інформації, щоби більше людей про нас знали. Думаємо долучати рекламу в інтернеті, у соцмережах, хочемо ближче співпрацювати з благодійними організаціями, такими як «Центр готовності цивільних», наприклад», – зазначив Авраміч.

Рекрутингова робота ТрО, за словами військового, передбачає супроводження рекрутів на всіх етапах підготовки – така робота налагоджена не у всіх підрозділах Сил оборони. Він також зауважив, що доукомплектування потребують посади як рядового, сержантського, так і офіцерського складу.

«Насамперед конче потребуємо військовослужбовців до підрозділів загальновійськового спрямування. Це стрільці, гранатометники, кулеметники. В артилерійських підрозділах це мінометники, другі номери в мінометних розрахунках. Потребуємо також фахівців зі зв’язку, фахівців у підрозділи сил підтримки, зокрема, на посади саперів, інженерів. Є потреба й у військовослужбовцях логістичного забезпечення – це посади продовольчого, речового, паливно-мастильного, квартирно-експлуатаційного та інших видів всебічного забезпечення, а також водії і діловоди», – розповів військовий.

Авраміч зазначив, що вимоги до здоров’я кандидатів у ТрО не відрізняються від підрозділів Сил оборони і розглядаються особи, придатність яких до військової служби чітко визначена.