Шольц отримав запрошення відвідати Україну – Єрмак

Офіційна пропозиція вже направлена німецькому канцлеру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц отримав запрошення відвідати Україну. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

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«Я вважаю, що Німеччина має історичний шанс – показувати в боротьбі з нинішнім фашизмом, що вони на стороні добра і вільного світу. Я не думаю, що дуже скоро у них з'явиться така ж можливість», – зауважив глава Офісу президента.

Також за його словами, з урахуванням обставин, що склалися, візит канцлера Шольца в Україну є більш ймовірним, аніж візит президента Володимира Зеленського до Німеччини. Відповідна пропозиція направлена німецькому канцлеру.

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Нагадаємо, що прем`єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вчора, 21 лютого, прибула з першим візитом до України. Вона відвідала Бучу та Ірпінь, а вдень провела спільну пресконференцію з Володимиром Зеленським. У ході зустрічі підписано декларацію про підтримку та взаємодію двох країн.

Крім того, 20 лютого президент США Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував Героїв Небесної сотні на Михайлівській площі. Також президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю $500 млн.