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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Допомога Україні від США. Справа йде до розвʼязки

glavcom.ua
Україна очікує на військову допомогу від США
фото: Depositphotos

«До суботи у частини республіканців є час, аби навносити таких правок, що законопроект може зазнати суттєвих змін»

Нарешті опублікований законопроект від спікера Палати представників Майка Джонсона. Документ передбачає надання Україні допомоги на понад $60 млрд, частина з яких може бути надана у вигляді кредитів.

Ніби законопроект на перший вигляд норм. Але є те, що непокоїть.

Занадто багато застережень. Загадто багато умов і вимог до президента Байдена. А одна з них – негайна передача ракет далекобійних ракет Atacms – звучить мало не як ультиматум.

А кому подобаються ультиматуми?

Крім того, до суботи у частини республіканців є час, аби навносити таких правок, що законопроект може зазнати суттєвих змін. Та й з Джонсоном уже двоє представників його рідної партії обіцяють «розібратися».

Отже, тримаємо кулаки. Але в голові малюємо собі й паралельні (позитивні) сценарії. Вони все ще є.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Україна військова допомога

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Віктор Шлінчак

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