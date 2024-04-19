Повітряні сили повідомили, що стало переломним моментом у війні з Росією

Україна має ресурси, які діставатимуть окупантів на великих дистанціях

Знищення російського стратегічного літака Ту-22М3 стало переломним моментом у війні Росії проти України. Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Євлаш зазначив, що в Україні є ресурси, якими військові можуть діставати на такі великі дистанції.

За словами речника, Сили оборони довели наявність засобів ураження під час знищення А-50. Натомість сьогодні росіяни отримали чергове підтвердження того, що Україна може модифікувати різні засоби, які діставатимуть на великі дистанції та ефективно нищитимуть літаки РФ.

«Це переломний момент. В першу чергу для російських льотчиків. Вони будуть розуміти, що навіть на великій дистанції вони можуть бути уражені. І жодна їхня така атака не залишиться безкарним», – додав він.

Нагадаємо, як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

Як відомо, 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, стратегічний бомбардувальник Ту-22м3. Повітряні сили ЗСУ назвали збиття російського бомбардувальника Ту-22М3 у Ставропольському краї своєрідною «вендетою» за масовану атаку по Україні в ніч проти 19 квітня.

До слова, російська сторона стверджує, що причиною авіатрощі стала «технічна несправність». За офіційними відомостями, ліквідовано одного ворожого пілота, а ще одного не можуть знайти. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підкреслив, що загибель пілота Ту-22М3 – суттєва втрата для Росії.