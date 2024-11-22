Чехія пообіцяла поставити Україні 500 тис. боєприпасів до кінця року

Раніше повідомлялося, що більше третини з 500 тис. боєприпасів, які мають бути доставлені в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже в Україні

Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України у квітні 2024 року

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що до кінця року Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Про це він заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

«Чехія започаткувала ініціативу для забезпечення ЗСУ боєприпасами. До кінця року буде доставлено 500 тис. снарядів великого калібру, і ми плануємо продовжувати. Наша мета – розширювати підтримку та задовольняти потреби української армії», – наголосив Ліпавський.

Чиновник також додав, що Чехія підтримуватиме Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО. «Важливо, щоб ви мали міцну оборону», – додав чеський міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув з візитом до Києва.

У квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи. Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року в межах «чеської ініціативи».

Як повідомлялося, «Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні.

До слова, Росія отримує приблизно половину снарядів, які використовує у війні проти України, з Північної Кореї. Це складає близько 3 млн снарядів щороку.

Як відомо, Європейський Союз передав Україні мільйон боєприпасів. Наразі Євросоюз передав Україні зброю на 45 млрд євро.