Віцеканцлер Німеччини готовий передати Україні ракети Taurus

Роберт Хабек зауважив, що «поставки озброєнь завжди є одними з найскладніших рішень, що затверджуються урядом»

Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Хабек пообіцяв у разі обрання на посаду глави німецького уряду відправити Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Про це повідомляє DW із посиланням на інтерв'ю Хабека телеканалу ARD.

В інтерв'ю ARD він заявив, що готовий переглянути рішення канцлера Олафа Шольца щодо цього питання.

Хабек також додав, що «поставки озброєнь завжди є одними з найскладніших рішень, що затверджуються урядом».

Аналогічну передвиборчу обіцянку раніше зробив ще один кандидат на пост канцлера ФРН від «Християнсько-демократичного союзу» (ХДС) Фрідріх Мерц, який звинуватив Шольца у відсутності стратегічного бачення. Парламентська фракція ХДС/ХСС двічі пропонувала постачання ракет Україні. В ефірі телеканалу ARD Фрідріх Мерц зазначив, що спершу Берлін повинен вимагати від Путіна зупинити бомбардування цивільних об'єктів. Якщо Москва не відреагує, він вважає необхідним зняти обмеження на використання німецької зброї, після чого можна передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus.

Крилаті ракети Taurus – це сучасні далекобійні системи озброєння, які здатні завдавати точних ударів по наземних цілях на великих відстанях. Вони розроблені для використання з літаками, і їхнє застосування може суттєво посилити військовий потенціал Збройних сил України. Україна прагне отримати ці ракети від Німеччини для зміцнення оборони, але питання постачання пов’язане з умовами щодо припинення російських атак на цивільні об'єкти.

До слова, Італійське видання La Repubblica повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається стати «канцлером миру» і для цього нібито запропонує Україні віддати частину своїх територій РФ. У п'ятницю, 15 листопада, Шольц поговорив з Путіним і закликав його розпочати переговори з Україною для досягнення «справедливого та тривалого миру». Це була їхня перша розмова за два роки.

Раніше стало відомо, що телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором Володимиром Путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Після масованої атаки на Україну Олаф Шольц заявив, що його розмова з Володимиром Путіним показала, що погляди російського диктатора на війну в Україні не змінилися.