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Міністр закордонних справ Чехії прибув до Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міністр закордонних справ Чехії прибув до Києва
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський приїхав в Україну
фото: Jan Lipavský/X

Ян Ліпавський обговорить з українською стороною, як працюють чеські проєкти в Україні

Сьогодні, 22 листопада, очільник міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув з візитом до Києва. Про це він повідомив у соцмережі X.

«Я прибув до Києва сьогодні вранці. Мені цікаво, як українцям вдається протистояти бомбардуванням, як працюють чеські проєкти на місцях і як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці. Я буду обговорювати все це тут», – йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 15 листопада, до Києва приїхав заступник державного секретаря США з управління та ресурсів Річард Верма. Раніше Верма приїжджав до Києва у вересні і зустрічався з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Під час зустрічі вони обговорили ключові напрями співпраці, зокрема захисту та відновленню енергетичної інфраструктури України.

Також 9 листопада високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прибув в Україну. Це був його п'ятий візит після повномасштабного вторгнення Росії. 

Теги: МЗС Київ Чехія політика Україна

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