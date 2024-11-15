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Лідер КНДР наказав масово виготовляти дрони-смертники

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Лідер КНДР наказав масово виготовляти дрони-смертники
Кім Чен Ин сказав, що конкуренція за використання дронів у військових цілях прискорюється в усьому світі
фото: KCNA

Раніше Кім Чен Ин контролював випробування безпілотників-самогубців на тлі швидкого розвитку військової співпраці з Росією

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин керував випробуванням безпілотників-смертників і наказав масово виробляти авіаційну зброю. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на державні ЗМІ.

Диктатор заявив, що впровадження таких безпілотників у всьому світі вимагає термінового оновлення військової теорії.

Раніше Кім Чен Ин контролював випробування безпілотників-самогубців на початку року на тлі швидкого розвитку військової співпраці з Росією, що викликало сумніви щодо того, чи отримував він технічну допомогу від Москви для їх розробки.

Таку зброю, також відому як боєприпаси, широко використовували у війні в Україні, а також на Близькому Сході.

Кім сказав, що конкуренція за використання дронів у військових цілях прискорюється в усьому світі, і військова влада, ймовірно, визнає їх успіх у конфліктах різного масштабу.

Північна Корея відправила безпілотники через кордон на південь, щоб годинами літати в ключових районах, включаючи столицю Сеул, і над забороненою для польотів зоною навколо офісу президента Південної Кореї. Це спонукало Південну Корею розгорнути зброю для збивання північнокорейських безпілотників.

Північна Корея та Росія нещодавно ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яку їхні лідери підписали в червні, яка включає пакт про взаємну оборону.

Північна Корея розгорнула свої війська на західній лінії фронту Росії у війні з Україною, а офіційні особи Південної Кореї та США заявили, що північнокорейські солдати брали участь у боях проти України разом із російськими силами.

Нагадаємо, що Євросоюз вимагає виведення військ КНДР з території Росії. Відповідна заява була оголошена Європейським Союзом під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер у Відні. Нагадали також, що раніше Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель категорично засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, включно з незаконними закупівлями Росією балістичних ракет із Північної Кореї, що порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, а також застосуванням Росією цих ракет і боєприпасів проти України.

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Теги: Ким Чен Ын Північна Корея дрон зброя

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