«Чеська ініціатива»: стало відомо, скільки боєприпасів отримає Україна до кінця року

Збройні сили України отримають більше снарядів, ніж передбачено в межах ініціативи

Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року в межах «чеської ініціативи». Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала в інтерв’ю Blesk.

«Ініціатива щодо постачання снарядів розвивається насправді чудово, дуже добре. Поставки в Україну регулярні. Ми досягнемо мети, яку поставили перед собою, – 500 тис. снарядів», – сказав очільник чеського уряду.

Посадовець наголосив, що в майбутньому програму можуть продовжити, якщо вдасться отримати підтримку країн-донорів, адже потреба в снарядах для України зберігається. Зокрема, Європа реалізує паралельно кілька програм військової підтримки України, тож фактично ЗСУ отримають більше снарядів, ніж передбачено в межах ініціативи.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи.

Як повідомлялося, більше третини з 500 тис. боєприпасів, які мають бути доставлені в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже в Україні.

До слова, не дивлячись на те, що на початку літа у графіку постачання боєприпасів за чеською ініціативою були просадки, наразі передача озброєння відбувається за запланованим графіком та вчасно.

Раніше стало відомо, що «Українська бронетехніка» співпрацюватиме з чеським виробником зброї Czechoslovak Group (CSG) для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні.