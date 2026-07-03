Через енергетичну кризу Росія планує імпортувати авіаційне паливо з Азії – Reuters

Востаннє подібне постачання авіапалива до Росії відбулося в лютому 2022 року

Росія планує імпортувати авіаційне паливо з Японії через мережу міжнародних трейдерів на тлі гострої паливної кризи, спричиненої ударами українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі. Про це, як пише «Главком», повідомляє Reuters із посиланням на три обізнані джерела.

За інформацією двох співрозмовників агентства, у першій половині липня з японського міста Тіба планують відвантажити щонайменше 200 тисяч барелів авіаційного палива. Спочатку вантаж доставлять до Південної Кореї, після чого його мають перевантажити на інший танкер, ймовірно в порту Йосу, і вже звідти відправити до Росії. Кінцевий пункт призначення наразі не розкривається.

Джерела зазначили, що не мають права публічно коментувати ці операції, тому попросили зберегти їхню анонімність.

Міністерство енергетики Росії не відповіло на запит Reuters щодо ситуації. У Міністерстві промисловості Південної Кореї від коментарів утрималися, а Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії на момент публікації також не надало відповіді.

Згідно з даними сервісу Kpler, востаннє подібне постачання авіапалива до Росії відбулося в лютому 2022 року. Тоді з південнокорейського порту Йосу було відправлено близько 22 тисяч барелів пального, яке доставили до Владивостока.

«Дефіцит пального в Росії посилився через регулярні атаки українських дронів на нафтопереробні заводи та нафтобази. Це вже впливає на повсякденне життя населення: влада запроваджує обмеження на продаж пального, а аграрії попереджають про ризики зриву жнив через нестачу дизельного пального», – зазначає Reuters.

За оцінками Kpler, експорт російського авіаційного палива цього року скоротився більш ніж удвіч – приблизно до 13 тисяч барелів на добу. Основним покупцем залишається Туреччина. Для порівняння, торік Росія експортувала близько 30 тисяч барелів авіапалива щодня.

Як писав «Главком», протягом чотирьох років Володимиру Путіну вдавалося захищати населення РФ від економічних наслідків війни, проте українські ракетні та безпілотні удари по ключовій енергетичній інфраструктурі перетворили конфлікт на паливну кризу.

Наразі дві третини з 83 російських регіонів повідомляють про проблеми з постачанням палива, що створює серйозні незручності для мільйонів громадян і загрожує життєздатності підприємств. Особливо гостра ситуація склалася в окупованому Криму, де влада оголосила надзвичайний стан, повністю заборонила продаж пального, а туристична сфера зазнала краху.