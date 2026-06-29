«Громадянська війна» в Росії. Конфлікти за пальне на заправках набувають масового характеру

Росіяни штовхаються та влаштовують бійки в черзі за бензином

Паливна криза в Росії продовжує загострюватися на тлі ударів України по нафтопереробній інфраструктурі.

У різних регіонах країни фіксують довгі черги на автозаправках, а подекуди ситуація переростає у конфлікти та бійки між водіями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Російські водії дедалі частіше змушені боротися не лише за місце в черзі, а й буквально за можливість заправити автомобіль. Замість звичних суперечок про те, хто підрізав у потоці, тепер у центрі уваги – хто першим доїде до паливної колонки.

У мережі поширюються відео з російських регіонів, зокрема з Рязані, Краснодара та Москви. На одному з роликів чоловіки штовхаються та влаштовують бійку в черзі за бензином. На іншому – жінки сваряться через місце в черзі до заправки.

Деякі Telegram-канали називають ситуацію «новою реальністю країни-бензоколонки».

Нагадаємо, паливна криза охопила вже понад 50 регіонів РФ – у 18 з них водіям відпускають не більше 50 літрів або одного повного бака.

Як відомо, Росія звернулася до Казахстану з проханням про постачання близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92.

Зокрема, губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв звернувся до правоохоронних органів із проханням розібратися з громадянами, які займаються перепродажем пального за завищеними цінами. Очільник регіону назвав такі дії спекуляцією та наголосив, що подібна діяльність є неприпустимою, оскільки деякі особи роблять запаси не для особистого використання, а з метою наживи.

Також російський диктатор Володимир Путін визнав, що паливний ринок РФ зіткнувся з проблемами – на заправках утворюються черги, а деякі марки бензину не завжди є у продажу. При цьому він заявив, що запаси пального нібито залишаються «майже на рівні минулого року».

До слова, колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що у Росії вже немає безпечних шляхів для доставки палива та трансформаторів до Криму. Якщо паливна криза та енергетичний колапс на півострові триватимуть і надалі, жити на півострові залишаться тільки корінні мешканці – українці та кримські татари, які жили там до окупації.