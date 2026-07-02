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ЗМІ: Путін віддав Калінінграду пальне, яке обіцяв Криму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЗМІ: Путін віддав Калінінграду пальне, яке обіцяв Криму
Путін перерозподілив пальне не на користь Криму
колаж: glavcom.ua

Кремль погодив додаткові поставки пального та фінансову підтримку російському анклаву, тоді як окупований півострів продовжує потерпати від дефіциту

Російський диктатор Володимир Путін підтримав пріоритетне постачання додаткових обсягів пального до Калінінградської області. Таке рішення ухвалене на тлі паливної кризи, яка продовжує зачіпати й тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Як повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, губернатор Калінінградської області звернувся до Путіна з проханням забезпечити пріоритетне постачання пального для регіону. За його словами, російський диктатор підтримав цю ініціативу. «Підтримку президента отримала також ініціатива щодо придбання додаткових поромів для Калінінграда», – зазначив Пєсков.

Крім того, за його словами, Путін погодив виділення коштів на субсидовані авіаквитки для жителів області. У Кремлі назвали таку підтримку традиційною для цього регіону.

Водночас ситуація з пальним в окупованому Криму залишається складною. Попри нещодавні заяви Путіна про те, що дефіцит пального на півострові не є критичним і найближчим часом постачання буде збільшено, місцева окупаційна влада визнає наявність проблем.

Нагадаємо, раніше російський диктатор заявив, що постачання пального до тимчасово окупованого Криму найближчим часом планують наростити.

Однак так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов фактично спростував ці слова. Він визнав, що швидко збільшити обсяги поставок не вдасться, а великого надходження пального на півострів найближчим часом не очікується. На тлі паливної кризи в різних регіонах Росії це свідчить про збереження серйозних проблем із забезпеченням паливом.

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Теги: росія Крим Калінінград бензин путін

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