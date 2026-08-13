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Путін перевірив, як російські школярі вчаться збирати дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Путін перевірив, як російські школярі вчаться збирати дрони
Путіну показали, як російські школярі збирають і програмують дрони
скриншот з відео

Росія останніми роками системно розвиває підготовку операторів безпілотників у школах

Російський диктатор Володимир Путін під час поїздки на Курильський острів Ітуруп відвідав середню загальноосвітню школу в місті Курильську, пише «Главком».

У школі російському президенту показали, як місцевих школярів навчають збирати та програмувати безпілотники.

Учні 2–4 класів працюють із невеликими дронами «Вжик» та навчаються групових польотів. Школярі 5–8 класів збирають складніші мультироторні безпілотники, а старшокласники опановують дрони літакового типу. Також Путіну розповіли, що в Сахалінській області запровадили нову компетенцію чемпіонату «Професіонали» – ремонт безпілотників.

Варто зазначити, що Росія останніми роками системно розвиває підготовку операторів безпілотників у школах. У 2023 році уряд РФ затвердив стратегію розвитку безпілотної авіації до 2030 року, яка передбачає створення безперервної системи підготовки кадрів – від шкільної освіти до професійної.

У 2024 році в Росії запустили федеральний проєкт «Кадри для безпілотних авіаційних систем». У його межах до шкільних програм почали включати конструювання, програмування та пілотування БпЛА.

Навчання поступово охоплює різні вікові групи. У молодших класах діти можуть працювати з простими дронами-конструкторами, у 7–9 класах вивчають будову та програмування безпілотників, а старшокласники вже опановують пілотування, налаштування апаратів та розрахунок їхніх технічних параметрів.

Окремі школи також запроваджують спеціалізовані курси для операторів БпЛА та використовують симулятори, FPV-комплекти й навчальні дрони.

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Теги: росія путін школярі діти безпілотник війна

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