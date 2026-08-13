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Росія несподівано заявила про готовність відновити мирні переговори, але є нюанс

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія несподівано заявила про готовність відновити мирні переговори, але є нюанс
Григорій Карасін, голова комітету Ради федерації з міжнародних справ РФ
фото: росЗМІ

Москва захотіла обговорювати нові пропозиції США та заявила про готовність зустрітися з представниками Дональда Трампа

Росія заявила про готовність відновити мирні переговори щодо завершення війни проти України. Водночас Москва наразі налаштована обговорювати саме нові пропозиції Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови комітету Ради федерації РФ з міжнародних справ Григорія Карасіна.

За словами російського посадовця, Москва готова розглянути нові пропозиції Вашингтона щодо завершення війни. Карасін також заявив, що російська сторона не бачить перешкод для проведення зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

За його твердженням, Росія готова повернутися до мирних переговорів, якщо Сполучені Штати будуть зацікавлені у практичних результатах нового раунду. «Ми завжди готові до зустрічей і переговорів. Тому це стосується і Кушнера, і Віткоффа. Я не бачу жодних перешкод для проведення такої зустрічі незалежно від того, що вніс Зеленський, а чого він не вніс», – заявив Карасін.

Російський посадовець додав, що ключовим показником ефективності можливого нового раунду переговорів мають стати його конкретні результати.

При цьому Карасін окремо згадав пропозиції президента України Володимира Зеленського, однак із його заяви випливає, що Москва наразі робить акцент саме на нових ініціативах американської сторони.

Заява пролунала після того, як Київ передав Вашингтону власне бачення подальших дипломатичних кроків. 11 серпня Україна передала Сполученим Штатам нові пропозиції, які мають допомогти посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Раніше стало відомо, що Віткофф та Кушнер погодилися відвідати Київ у межах дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни. Домовленості щодо їхнього візиту були досягнуті після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні наприкінці липня.

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Теги: переговори росія Україна війна США

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