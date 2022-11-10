Командувач путінської армії в Україні нажив мільйони на війні: розслідування

Сергій Суровікін у 2019 році командував військами РФ у Сирії

Розслідувачі з’ясували, що служба російського генерала Сергія Суровікіна у Сирії неабияк збагатила його родину

Соратники російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в ув'язненні, стверджують, що компанія дружини командувача окупаційних військ в Україні генерала Сергія Суровікіна отримує багатомільйонні платежі від компанії, пов'язаної з бізнесменом Геннадієм Тимченком.

В опублікованому розслідуванні Фонду боротьби з корупцією стверджується, що ця компанія видобуває у Сирії фосфати. Суровікін був командувачем російських військ у Сирії. Соратники Навального роблять висновок, що він збагатився, захищаючи бізнес-інтереси Тимченка.

Цей висновок вони роблять, вивчивши рахунки компанії дружини генерала Анни Суровікіної. Її бізнес отримала від компанії Тимченко та від дружини одного з його топменеджерів кредити на суму 129 млн рублів.

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Команда Навального вважає, що ці гроші не можуть пояснюватися бізнес-логікою і «найбільше схожі на хабарі».

Зазначимо, з останньої офіційної декларації Суровікіних випливає, що з 2017 по 2019 генерал заробив сумарно 30,9 млн рублів, а його дружина – 19,7 млн. Після 2019 міноборони РФ засекретило відомості про доходи керівництва армії.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що командувач військами загарбників в Україні, генерал армії Сергій Суровікін володіє чималою кількістю розкішної нерухомості. Земельні ділянки, кілька квартир площею до 516 кв. м, заміські будинки (до 685,5 кв. м).

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Міноборони РФ 8 жовтня призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ РФ в Україні. У 2019 році він був командувачем угрупуванням військ Збройних сил Росії в Сирії.