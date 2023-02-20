Чому Путін досі не звільняє Шойгу? Експерти назвали причини

Путін не поспішає звільняти Шойгу, адже той входить до його близького кола

Глава Міноборони Росії чомусь і досі залишився на посаді, незважаючи на провал наступу на Україну, і тисячі мертвих російських солдатів

Минулого року армія Росії здійснила три принизливі відступи з України, і, за даними американських чиновників, майже 200 тис. солдатів були вбиті, або поранені, але міністр оборони Росії досі зберігає свою посаду завдяки заступництву президента. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Російський лідер має різні причини залишити 67-річного Сергія Шойгу на посаді. За словами західних чиновників, спостерігачів за Кремлем і колишніх західних воєначальників: він дуже лояльний, допоміг Путіну стати президентом, і прийняття рішень щодо наступу чи подій в Україні – це не тільки його прерогатива.

«Лояльність завжди переважає над компетентністю в найближчому оточенні Путіна», – сказав Ендрю Вайс, фахівець з питань Путіна в аналітичному центрі Фонду Карнегі, який обіймав різні політичні посади в Раді національної безпеки США та написав книгу про Путіна.

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Путін публічно зізнався, що йому важко звільняти людей і зазвичай вирішує такі питання особисто, сказав Вайс.

«Кілька людей на керівних посадах, чия робота залишає бажати кращого, включаючи Шойгу, отримують вигоду від цієї недооціненої сентиментальної сторони особистості (Путіна), – зазначив він. Міноборони Росії не відповіло на прохання прокоментувати Шойгу чи власний виступ в Україні.

Жертва зобов'язань

Тетяна Станова, засновниця аналітичної фірми R. Politik, сказала, що Путін віддає перевагу працювати з людьми, яких він добре знає, незважаючи на недоліки, які вони могли мати. «Для нього це психологічно легше», – сказала вона і підкреслила, що Шойгу в 1999 році був одним із лідерів політичної партії, яка допомогла просунути Путіна на пост президента.

«З тих пір Путін у певному сенсі був зобов’язаний Шойгу», – сказала Станова. Вона зазначила, що Шойгу був зосереджений на управлінні своїм величезним міністерством і його зв'язках з оборонною промисловістю, тобто відповідальність за кампанію в Україні була розділена.

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«Сам Путін працює (по Україні) з генералами, а не тільки з одним чи двома фігурами, а іноді втягується в ситуацію (на полі бою) і на нижчому рівні», – сказала вона Степанова.

Анонімне джерело, близьке до російської влади, nfrj; навело стару російську приказку, щоб надати ще одну причину, чому вони вважали, що Шойгу навряд чи замінять найближчим часом.

«Ви не змінюєте коней на середині переправи», – сказало джерело, посилаючись на необхідність забезпечити стабільність у «бурхливі часи». За словами джерела, російська армія вчилася на своїх помилках і успішно адаптувалася.

Високопоставлений дипломат НАТО та чиновник ЄС сказали, що вони все одно вважають Путіна та його генералів головними особами, які приймають рішення щодо України, а не Шойгу.

Так приміром, начальника Генштабу Валерія Герасимова минулого місяця призначили керувати війною в Україні, а Сергія Суровікіна, якого російські ЗМІ прозвали «генералом Армагеддоном», понизили до заступника командувача операцією. Обидва чоловіки, на відміну від Шойгу, є кадровими військовими. Сергій Марков, колишній радник Кремля, сказав, що Суровікін все ще активно бере участь в Україні, незважаючи на його пониження в посаді.

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Незважаючи на помилки Москви в Україні, старший науковий співробітник лондонського аналітичного центру RUSIДжек Вотлінг, сказав, що Шойгу «суттєво збільшив» військові можливості та контролював складні, але успішні операції перед вторненням до України.

Нагадаємо, Шойгу називають грубим прихильником жорсткої лінії військових дій. Він отримав освіту інженера-будівельника та безперервно обіймав високі посади в російських владних структурах після розпаду Радянського Союзу в 1991 році та був міністром з надзвичайних ситуацій за покійного президента Бориса Єльцина.

Призначений міністром оборони ще у далекому 2012 році, він є частиною найближчого оточення Путіна і неодноразово насолоджувався полюванням і риболовлею разом з ним у його рідному Сибіру.