Пельмені як компенсація. Влада РФ потішила родину загиблого окупанта (фото)

Такий подарунок отримала і багатодітна мати Валентина Ондар, молодший син якої «героїчно загинув» на війні в Україні

Чиновники Туви роздали пельмені сім'ям загиблих мобілізованих в рамках акції «Ліпи добро»

Російська влада у властивій собі манері вирішила віддячити родині ліквідованого на війні в Україні окупанта з Туви – упаковкою пельменів. Подарунок приурочили до Нового року, який в Туві святкують 17 лютого за місячним календарем «Шагаа».

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Місцеві чиновники роздали пельмені сім'ям загиблих мобілізованих в рамках акції «Ліпи добро».

Повідомляється, що такий подарунок отримала і багатодітна мати Валентина Ондар, молодший син якої «героїчно загинув» на війні в Україні, вбиваючи українців у Лисичанську. На війні в Україні перебуває і другий син Валентини.

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Раніше повідомлялося, що у регіонах Росії за родича, який вирушив на війну, росіяни можуть отримати від місцевої влади безкоштовну їжу, дрова та навіть живих баранів. Наприклад, у Бурятії сім'ї чоловіків, які потрапили під мобілізацію, забезпечать дровами. Повідомляється, що в адміністраціях кожного району республіки та Улан-Уде створено спеціальні комісії, куди можуть звернутись члени сімей мобілізованих громадян. Після цього члени комісії відвідають обійстя, від якого надійшла заявка.

Родичів мобілізованих для участі у війні проти України жителів російського Сахаліну, місцеві чиновники вирішили підтримати рибою.

У Республіці Тива, родом з якої російський міністр оборони Сергій Шойгу, сім'ї мобілізованих до російської армії на війну проти України отримають компенсацію баранами.

Також у Москві в оригінальний спосіб попіклувалась про вдів окупантів, які втратили годувальників на війні в Україні. Жінки отримали у подарунок «від представників російського активу Москви» норкові шуби. Щоправда після зйомок влада зажадала повернути шуби нібито для заміни на «більш якісні», а потім заявили про «помилку».