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Берлусконі після скандальних заяв про Зеленського раптом заговорив про підтримку України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Берлусконі після скандальних заяв про Зеленського раптом заговорив про підтримку України
фото з відкритих джерел

Колишній прем’єр-міністр зазначив, що Італія завжди підтримувала український наро

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після критики президента України Володимира Зеленського та повторення тез роспропаганди рапотом змінив думку і заявив про підтримку України. Про це Берлусконі повідомив у Facebook.

Колишній прем’єр-міністр зазначив, що Італія завжди підтримувала український народ і без вагань голосувала у своєму парламенті та Європі за військову та фінансову допомогу.

«Я завжди був і залишаюся на боці українського народу та миру. Я сподіваюся, що невдовзі буде знайдено дипломатичне рішення цієї дуже небезпечної війни для всіх нас. Я запропонував великий План Маршала Заходу щодо відбудови України, як можливий дипломатичний спосіб припинення цього конфлікту», - додав він.

Нагадаємо, раніше Берлусконі висловився про війну РФ проти України, повторивши тези російської пропаганди. Зокрема він заявив, що Україна нібито «нападала на Донбас». Також він сказав, що якби він був прем'єр-міністром сьогодні, то не став би зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.

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Теги: Донбас міністр Італія Україна Facebook війна

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