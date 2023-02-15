Берлусконі після скандальних заяв про Зеленського раптом заговорив про підтримку України

Колишній прем’єр-міністр зазначив, що Італія завжди підтримувала український наро

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після критики президента України Володимира Зеленського та повторення тез роспропаганди рапотом змінив думку і заявив про підтримку України. Про це Берлусконі повідомив у Facebook.

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Колишній прем’єр-міністр зазначив, що Італія завжди підтримувала український народ і без вагань голосувала у своєму парламенті та Європі за військову та фінансову допомогу.

«Я завжди був і залишаюся на боці українського народу та миру. Я сподіваюся, що невдовзі буде знайдено дипломатичне рішення цієї дуже небезпечної війни для всіх нас. Я запропонував великий План Маршала Заходу щодо відбудови України, як можливий дипломатичний спосіб припинення цього конфлікту», - додав він.

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Нагадаємо, раніше Берлусконі висловився про війну РФ проти України, повторивши тези російської пропаганди. Зокрема він заявив, що Україна нібито «нападала на Донбас». Також він сказав, що якби він був прем'єр-міністром сьогодні, то не став би зустрічатися з президентом Володимиром Зеленським.