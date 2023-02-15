Путін готується до тривалої війни, але втратив підтримку еліт – Reuters

Попри наслідки війни для Росії у Путіна досі немає серйозного суперника за владу

У РФ побоюються економічних наслідків, які можуть вдарити по країні-агресорці через їхнє вторгнення в Україну

Російський диктатор Володимир Путін готується вести тривалу війну проти України, однак впевненість російських еліт у перемозі вже похитнулася. Про це агентству Reuters розповіли високопоставлені російські чиновники, близькі до Кремля.

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Видання зазначає, що своїм вторгненням в Україну, Володимир Путін планував взяти реванш у Заходу за поразку СРСР в «холодній війні», проте зараз оптимізму в Кремлі поменшало.

«Попереду буде ще важче і дорожче як для України, так і Росії. Економічні втрати такого масштабу не варті кількох завойованих територій», – зазначив чиновник.

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Зазначається, що таку точку зору поділяють багато представників російської еліти.

Але при цьому серед еліт РФ зазначають, що попри наслідки війни для Росії у Путіна досі немає серйозного суперника за владу. Тому російський диктатор може не боятися наступних президентських виборів, які повинні відбутися в березні 2024 року.

У РФ побоюються економічних наслідків, які можуть вдарити по країні-агресорці через їхнє вторгнення в Україну. «Я не вірю ні в великий наступ, ні в можливість перемоги Росії над усім цивілізованим світом», – сказало виданню високопоставлене джерело, близьке до Кремля.

Це джерело зазначає, що війна триватиме ще довго, проте додає, що РФ зараз перебуває у невигідному становищі – як у військових технологіях, так і в мотивації.

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Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, російська оборонна промисловість критично послаблюється.