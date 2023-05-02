У Брянській області знову хтось підірвав залізницю: перекинувся потяг (відео)

Внаслідок вибуху з колії зійшли вісім вагонів

Окупанти заявляють, що вибухівку було закладено у кількох місцях на залізничному полотні.

Невідомі у Брянській області Росії знову підірвали залізничну колію. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

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Зазначається, що було чути три вибухи.

Внаслідок вибуху з колії зійшли вісім вагонів. На місце прибули пожежники.

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Окупанти заявляють, що вибухівку було закладено у кількох місцях на залізничному полотні.

Нагадаємо, 1 травня у Брянській області Росії зійшов з рейок потяг. Попередньо це сталося також через підрив залізниці. Тоді перевернулися 7-8 вагонів.

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Перед цим у Ленінградській області, ймовірно, було підірвано лінію електропередач на території Сусанінського поселення Гатчинського району.

25 квітня українські партизани провели успішну операцію поблизу Олешок на Херсонщині.

До слова, триває 433-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.