Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Час не на боці Росії – і в Путіна є лише кілька місяців

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Час не на боці Росії – і в Путіна є лише кілька місяців
Естонія, як колишня радянська республіка і нинішній член НАТО, є одним із головних аналітичних центрів Заходу з питань Росії
фото з відкритих джерел, колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Росін: Москва втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати, і за кілька місяців може втратити позицію сили

За 4–5 місяців Путін може опинитися в ситуації, коли вести переговори з позиції сили вже не вийде – економічний тиск, бойові втрати і внутрішня нестабільність роблять своє. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін дав інтерв'ю CNN у штаб-квартирі відомства в Таллінні. Естонія, як колишня радянська республіка і нинішній член НАТО, – один із головних аналітичних центрів Заходу з питань Росії.

«В Кремлі більше не чути розмов про повну перемогу. Люди там розуміють, що ситуація на полі бою йде не надто добре», – сказав Росін, додавши, що Москва втрачає більше солдатів, ніж встигає набрати.

До 20 тисяч вбитих на місяць

Масштаб втрат вражає. Держсекретар США Марко Рубіо нещодавно назвав цифру: Росія втрачає 15–20 тисяч вбитими на місяць – не пораненими, а саме вбитими. Лише у квітні, за даними українського Міноборони, було знищено або тяжко поранено понад 35 тисяч російських солдатів.

Основним знаряддям ураження стали дрони. За словами міністра оборони України Михайла Федорова, частка збитих «шахедів» перехоплювачами подвоїлась за останні чотири місяці – свідчення того, що Україна знаходить асиметричні відповіді на масовані атаки.

Мобілізація – ризик для самого Кремля

Щоб захопити решту Донбасу – офіційно задекларовану мету Москви – Росії знадобилася б нова примусова мобілізація, вважає Росін. Але саме цього Кремль уникає.

«Вони дуже стурбовані внутрішньою стабільністю і стежать за нею дуже уважно. Це рішення, яке їм буде вкрай непросто ухвалити», – пояснив він. Перша часткова мобілізація 2022 року вже спровокувала протести і масовий виїзд чоловіків із країни.

Війна повертається додому

Окрім фронту, тиск зростає і всередині Росії. Удари України по нафтовій інфраструктурі завдали «мільярди і мільярди доларів збитків», зазначив Росін. Економіка сповільнюється: уряд РФ нещодавно знизив прогноз зростання ВВП з 1,3% до 0,4%.

Солдати, які повертаються з фронту, несуть додому насильство, психологічні травми й злочинність – частина з них поповнює лави організованих злочинних угруповань. За оцінками аналітичного центру CSIS, ветерани війни вбили або покалічили в Росії понад тисячу людей.

«Для росіян війна вже вдома», – підсумував Росін.

Утім, він застеріг від надмірного оптимізму: навіть якщо переговори стануться, Путін намагатиметься використати будь-яку паузу, щоб зрештою поставити в Києві проросійський уряд.

Нагадаємо, днями «Главком» повідомляв, що розвідка Естонії оцінила загальне звуження варіантів Путіна у війні. Тоді ж вийшов матеріал про те, що Кремль опинився під потрійним тиском – санкцій, військових втрат і внутрішніх проблем.

Читайте також:

Теги: Марко Рубіо Естонія путін війна росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повністю зупинити будь-яку наземну логістику росіян – цілком реалістична задача
Від Маріуполя до Криму. Як українські дрони беруть під контроль логістику РФ
12 травня, 15:55
Чому Запорізький напрямок став ключовою ціллю для росіян
Літній наступ починається: де росіяни готують головний удар
11 травня, 12:20
Герой України Денис Чумак. Розмова про Кринки, страх та професіоналізм
Герой України Денис Чумак. Розмова про Кринки, страх та професіоналізм
6 травня, 12:58
Окупанти атакували надзвичайників у Марганці
Ворог атакував безпілотниками рятувальників у Марганці (відео)
28 квiтня, 22:01
Президент України Володимир Зеленський
Чи буде перемир'я на 9 травня? Зеленський відреагував на удари РФ
7 травня, 13:11
20 травня 2026 року Путін та Сі провели переговори у Китаї
Путін та Сі зустрілись у Китаї. Чого чекати Україні – пояснення Reuters
20 травня, 11:54
Наталія Квеленкова (на фото) згадується у підозрі Андрію Єрмаку
Дружина відомого шоубізнесового продюсера засвітилася у скандалі з котеджним містечком «Династія»
13 травня, 12:33
Володимир Бугров втратив ректорське крісло після програшу справи, пов'язаної з недостовірним декларуванням
Університет Шевченка виплатив «на прощання» колишньому ректору Бугрову мільйон
16 травня, 18:40
Росія спробувала посіяти паніку новим фейком про жінок і ЗСУ
Росія вигадала нову страшилку про «мобілізацію жінок» в Україні
Вчора, 21:17

Політика

CNN: Час не на боці Росії – і в Путіна є лише кілька місяців
CNN: Час не на боці Росії – і в Путіна є лише кілька місяців
Міністр оборони Швеції: армія України зі 110 бригад посилить НАТО
Міністр оборони Швеції: армія України зі 110 бригад посилить НАТО
The Atlantic: Путін втратив контроль над інформаційним полем
The Atlantic: Путін втратив контроль над інформаційним полем
Британія запропонувала ЄС створити єдиний ринок товарів
Британія запропонувала ЄС створити єдиний ринок товарів
«Сапог без досвіду»: розвідка пояснила, чому Кремль призначив генерала керувати Бєлгородщиною
«Сапог без досвіду»: розвідка пояснила, чому Кремль призначив генерала керувати Бєлгородщиною
США зобов'язали іноземців виїжджати з країни для оформлення грін-карт
США зобов'язали іноземців виїжджати з країни для оформлення грін-карт

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua