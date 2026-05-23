CNN: Час не на боці Росії – і в Путіна є лише кілька місяців

Естонія, як колишня радянська республіка і нинішній член НАТО, є одним із головних аналітичних центрів Заходу з питань Росії

Росін: Москва втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати, і за кілька місяців може втратити позицію сили

За 4–5 місяців Путін може опинитися в ситуації, коли вести переговори з позиції сили вже не вийде – економічний тиск, бойові втрати і внутрішня нестабільність роблять своє. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Глава Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін дав інтерв'ю CNN у штаб-квартирі відомства в Таллінні. Естонія, як колишня радянська республіка і нинішній член НАТО, – один із головних аналітичних центрів Заходу з питань Росії.

«В Кремлі більше не чути розмов про повну перемогу. Люди там розуміють, що ситуація на полі бою йде не надто добре», – сказав Росін, додавши, що Москва втрачає більше солдатів, ніж встигає набрати.

До 20 тисяч вбитих на місяць

Масштаб втрат вражає. Держсекретар США Марко Рубіо нещодавно назвав цифру: Росія втрачає 15–20 тисяч вбитими на місяць – не пораненими, а саме вбитими. Лише у квітні, за даними українського Міноборони, було знищено або тяжко поранено понад 35 тисяч російських солдатів.

Основним знаряддям ураження стали дрони. За словами міністра оборони України Михайла Федорова, частка збитих «шахедів» перехоплювачами подвоїлась за останні чотири місяці – свідчення того, що Україна знаходить асиметричні відповіді на масовані атаки.

Мобілізація – ризик для самого Кремля

Щоб захопити решту Донбасу – офіційно задекларовану мету Москви – Росії знадобилася б нова примусова мобілізація, вважає Росін. Але саме цього Кремль уникає.

«Вони дуже стурбовані внутрішньою стабільністю і стежать за нею дуже уважно. Це рішення, яке їм буде вкрай непросто ухвалити», – пояснив він. Перша часткова мобілізація 2022 року вже спровокувала протести і масовий виїзд чоловіків із країни.

Війна повертається додому

Окрім фронту, тиск зростає і всередині Росії. Удари України по нафтовій інфраструктурі завдали «мільярди і мільярди доларів збитків», зазначив Росін. Економіка сповільнюється: уряд РФ нещодавно знизив прогноз зростання ВВП з 1,3% до 0,4%.

Солдати, які повертаються з фронту, несуть додому насильство, психологічні травми й злочинність – частина з них поповнює лави організованих злочинних угруповань. За оцінками аналітичного центру CSIS, ветерани війни вбили або покалічили в Росії понад тисячу людей.

«Для росіян війна вже вдома», – підсумував Росін.

Утім, він застеріг від надмірного оптимізму: навіть якщо переговори стануться, Путін намагатиметься використати будь-яку паузу, щоб зрештою поставити в Києві проросійський уряд.

