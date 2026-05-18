Путін дедалі менше має варіантів у війні з Україною – розвідка Естонії

Лариса Голуб
Президент Росії Володимир Путін
фото з відкритих джерел
Розвідка Естонії зазначає, що РФ втрачає на війні більше людей, ніж здатна набрати

Російська окупаційна армія не має значних успіхів на фронті, а західні санкції та критичні кадрові втрати все сильніше послаблюють позиції Кремля. На п'ятому році повномасштабного вторгнення агресор зіткнувся із неможливістю повноцінно компенсувати знищену живу силу. Про це, як повідомляє Reuters, заявив керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, інформує «Главком»

За словами очільника естонської спецслужби, Москва опинилася у глухому куті щодо питань поповнення армії, оскільки оголошення відкритої мобілізації загрожує внутрішній безпеці Росії.

«Росія втрачає більше людей, ніж набирає на п'ятому році своєї повномасштабної війни, і загальна мобілізація буде вкрай непопулярною та потенційно підірве стабільність. Усі ці фактори разом створюють ситуацію, коли деякі люди в Росії, зокрема на вищих рівнях, розуміють, що у них є велика проблема. Важко сказати, що Путін думає з цього приводу, але я думаю, що всі ці фактори починають впливати на його рішення», – сказав керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

Каупо Розін також наголосив, що міжнародний тиск дає відчутний результат, а заяви Кремля про «стійкість» російської економіки є фейком. Найболючішим ударом для агресора стали обмеження у банківській та енергетичній сферах.

«Головною причиною такої поганої фінансової ситуації в Росії є санкції проти фінансового сектору, які дуже й дуже шкодять, а каральні заходи щодо експорту російської нафти також обмежують її доходи. Я думаю, що зараз для них дуже складний вибір. Важко передбачити, що вони вирішать у цій ситуації», – зазначив керівник естонської розвідки.

Таллінн закликає партнерів не зменшувати темпи допомоги Києву та посилювати економічну блокаду Москви.

«Тож моє послання – давайте продовжувати. Зараз не час вагатися, просто давайте продовжувати», – підсумував Каупо Розін.

«Главком» писав, що попри стрімке зростання цін на нафту через ізраїльсько-американську війну проти Ірану, економіка Росії у першому кварталі 2026 року скоротилася приблизно на 0,2%. Причиною стала не кон'юнктура ринку, а хибні рішення самого Кремля.

Нагадаємо, за підсумками 2026 року уряд Росії втричі знизив прогноз зростання ВВП – з 1,3% до 0,4%. У березні міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков визнавав, що перше півріччя 2026 року виявилося «складним». Новий офіційний прогноз відомства мав з'явитися ще у квітні, замість цього корективи вносяться через заяви урядовців.

