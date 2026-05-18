Кремль опинився перед проблемою через санкції та війну

Санкції та втрати на фронті поставили Путіна перед вибором
фото: Reuters
Естонська розвідка заявила, що Росія втрачає ресурси швидше, ніж поповнює армію, а санкції вже почали серйозно бити по економіці РФ

Російський диктатор Володимир Путін опинився перед «дуже складним вибором» щодо подальшого ведення війни проти України через проблеми на фронті та тиск західних санкцій. Про це заявив керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Розіна, Росія вже несе значні втрати у війні та втрачає більше військових, ніж здатна мобілізувати. Він наголосив, що оголошення загальної мобілізації могло б серйозно підірвати внутрішню стабільність у країні та викликати невдоволення серед населення.

«Усі ці фактори разом створюють ситуацію, коли деякі люди в РФ, зокрема на вищих рівнях, розуміють, що у них є серйозна проблема. Важко сказати, що думає з цього приводу Путін, але, як мені здається, усі ці чинники починають впливати на його процес ухвалення рішень», – сказав глава естонської розвідки.

Він підкреслив, що серйозний удар по російській економіці завдають санкції проти фінансового сектору, а також обмеження на експорт російської нафти.

«Зараз для них дуже складний вибір. Важко передбачити, яке рішення вони ухвалять у цій ситуації. Моє послання таке: давайте рухатися вперед із санкціями. Зараз не час вагатися, просто продовжуймо», – наголосив Розін.

Водночас керівник зовнішньої розвідки Естонії переконаний, що Росія не відмовиться від спроб підкорити Україну доти, доки Путін залишається при владі. За його словами, навіть після завершення бойових дій Кремль збереже значну військову присутність поблизу українських кордонів.

Крім того, Розін прогнозує, що Росія після війни намагатиметься нарощувати військову присутність уздовж кордонів НАТО та прагнутиме домінування «від Арктики до Чорного моря». «Військові амбіції з російського боку дуже й дуже великі», – підкреслив він.

Глава естонської розвідки також попередив, що Кремль, ймовірно, продовжить диверсійну діяльність на території західних країн, навіть попри ризики для цивільного населення.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська посилили штурмові дії, авіаудари та атаки безпілотниками на півдні України. Попри тиск ворога, Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки з метою відновлення контролю над раніше втраченими територіями.

