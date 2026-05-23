Британія запропонувала ЄС створити єдиний ринок товарів

Уряд Великої Британії виступив з амбітною ініціативою щодо створення фактично єдиного ринку торгівлі товарами з Європейським Союзом. Цей крок задумувався Лондоном як ключовий елемент масштабного перезавантаження економічних відносин з Брюсселем після виходу з блоку. Проте спроба британців повернути безперешкодну торгівлю без виконання базових європейських правил наразі натрапила на серйозний скептицизм з боку європейських інституцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

За інформацією інсайдерів, топчиновники британського Кабінету міністрів хочуть, аби порядок денний наступного офіційного саміту ЄС-Британія, запланованого на літо, був максимально масштабним. Один із ключових варіантів, який британські переговірники неофіційно презентували в Брюсселі, передбачає відновлення повністю безперешкодної торгівлі всіма категоріями промислових та споживчих товарів у рамках спільного ринкового простору.

Представники британських бізнес-кіл, яких утаємничили в деталі пропозиції, підтверджують, що такий крок дозволив би вітчизняним компаніям постачати продукцію на європейські ринки без митного контролю, зайвої бюрократії та регуляторних перевірок на кордонах. Для уряду Кіра Стармера це є критично важливим інструментом для стимулювання національної економіки, проте Лондон намагається отримати ці преференції на власних умовах, не переступаючи через політичні обіцянки виборцям.

Європейський Союз відреагував на ідею «вибіркового» єдиного ринку лише для товарів вкрай стримано. Європейська комісія дала зрозуміти, що не дозволить Великій Британії користуватися економічними благами блоку без дотримання фундаментальних принципів співпраці.

Європейські дипломати висунули Лондону жорсткі контрпропозиції, які суперечать внутрішнім політичним обмеженням британського уряду.

Нагадаємо, міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт визнав, що уряд «незграбно» реалізував рішення щодо часткового пом’якшення санкцій проти Росії, через що воно спричинило хвилю критики та хибне трактування позиції Лондона. Йдеться про дозвіл на імпорт дизельного пального та авіаційного гасу, вироблених у третіх країнах із російської нафти.