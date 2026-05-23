The Atlantic: Путін втратив контроль над інформаційним полем

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Навіть без американської допомоги Україна міцніє і дедалі більше схиляє хід війни на свою користь
О'Брайен: наратив про «спецоперацію», що нібито не стосується росіян, остаточно зруйнувався

Удари України по Москві та куций парад на День перемоги позбавили Путіна можливості переконувати росіян, що війна їх не стосується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Atlantic.

Парад на День перемоги цього року виявився разюче коротким і майже без звичної військової техніки – і це, на думку Філліпса Пейсона О'Брайена, професора стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюс, лише перший тривожний сигнал для Путіна.

Тиждень по тому Україна запустила сотні безпілотників і крилатих ракет по Москві – у відповідь на масований російський удар двома днями раніше. Атака довела: кілька кілець протиповітряної оборони навколо столиці РФ виявились цілковито недієздатними.

«Створений Путіним наратив про "спеціальну військову операцію", яка нібито не має стосунку до російської еліти чи середнього класу, тепер повністю руйнується», – констатує О'Брайен.

Маріанська бійня як дзеркало

Аналітик наводить історичну паралель – Японію часів Другої світової. Токіо роками запевняв власне суспільство, що країна перемагає, а поранених моряків ізолювали від громадськості, аби приховати реальні втрати. Але у червні 1944 року, після нищівної поразки в битві у Філіппінському морі – «Маріанській бійні» – японський уряд уже не міг мовчати. Втрата Маріанських островів обернулась падінням мілітаристського прем'єра Тодзьо і додала сміливості поміркованим діячам еліти.

На думку О'Брайена, Росія наближається до подібного переломного моменту.

Москва – вразлива

Російські газети мусили писати про бойові можливості України. Одне з видань навіть назвало удар «зухвалим». Попри жорстку цензуру та нові блокування інтернету, мережею поширились відео, на яких росіяни не приховують шоку від вразливості столиці.

«Прорвавши оборону Москви одного разу, Україна майже напевно зробить це знову», – попереджає автор. Зеленський, за його словами, дає це зрозуміти відкрито.

О'Брайен підсумовує: попри понад чотири роки від початку кампанії, яка мала тривати три дні, Росія так і не наблизилась до перемоги. Навіть без американської допомоги Україна, схоже, міцніє і дедалі більше схиляє хід війни на свою користь. Що краще це розуміє російський народ – то гірше становище Путіна.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Путін посилив контроль над спецслужбами та армією на тлі зростаючої нестабільності режиму.

До слова, атаки на Москву тривають: нещодавно «Главком» писав, що українські дрони та ракети вразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також завдали ударів по системі ППО та аеродромній інфраструктурі. Раніше безпілотники прорвали ППО і знищили три російські зенітно-ракетні комплекси за одну ніч.

