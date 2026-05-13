Дружина відомого шоубізнесового продюсера засвітилася у скандалі з котеджним містечком «Династія»

Наталія Квеленкова, за даними слідства, була уповноваженою особою ексглави Офісу президента Андрія Єрмака з питань будівництва резиденції R2

Наталія Квеленкова, яка є дружиною Юрія Квеленкова, колишнього продюсера Народних артисток України Катерини Бужинської, Наталі Бучинської, засвітилася у кримінальному провадженні за підозрою колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів, оголошених 12 травня у суді прокурором САП Валентиною Гребенюк.

За версією сторони обвинувачення, у серпні 2022 року Квеленкова начебто стала уповноваженою особою тодішнього глави Офісу президента, а нині підозрюваного Андрія Єрмака з питань будівництва резиденції R2 на території котеджного містечка «Династія» у селищі Козині під Києвом. На цій посаді вона начебто замінила батька Єрмака Бориса Михайловича.

В обов’язки Квеленкової, за версією правоохоронців, входив контроль за будівництвом та оплатою виконаних робіт щодо резиденцій R2, R3, R0 «Династії».

Також прокурор САП Гребенюк навела листування у WhatsApp, яке, як стверджує обвинувачення, відбувалося між Єрмаком та Квеленковою від 8 серпня 2022 року. У ньому ексглава Офісу президента скинув проєкт резиденції R2, а потім зателефонував їй у месенджері з метою обговорення деталей.

Крім того, у матеріалах справи фігурують переписки між керівником обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив» «Сонячний беріг» Сергієм Сіранчуком (слідство вважає, що «Сонячний беріг», по суті, виступав замовником будівництва резиденцій) та Наталією Квеленковою. Як стверджує слідство, у внутрішніх чатах відповідальних осіб за будівництво п’яти резиденцій на території котеджного містечка «Династія», Наталію Квеленкову позначали як N_R2.

Окремо Спеціалізована антикорупційна прокуратура у суді озвучила вартість проєктування «Династії». Наприклад, лише проєктні роботи коштували $735 тис. з них $178 тис. припадали на резиденцію R2, яка, як стверджують прокурори, будувалася для Андрія Єрмака.

За версією антикорупційних органів, зведення котеджного містечка «Династія» фінансувалося з кількох джерел: пайові внески, отримані через операції з фіктивними компаніями; готівку, пов’язану з корупцією у сфері енергетики та так званим «бек-офісом Міндіча», а також готівкові кошти невстановленого походження. За словами прокурора Валентини Гребенюк, 72% усіх капіталовкладень у будівництво резиденцій надійшло від «бек-офісу Міндіча».

Натомість після засідання суду Андрій Єрмак спростував версію НАБУ і САП про інше майно, окрім однієї квартири та автомобіля, які у нього задекларовані. Ексочільник Банкової заявив, що більше «нічим не володіє і не орендує». Він зазначив, що цю інформацію підтвердила й прокурорка.

Кілька слів про Наталію Квеленкову. Вона – дружина теперішнього директора Обухівського центру культури і дозвілля (Київська область) і Народного артиста України Юрія Квеленкова. У різні часи був продюсером відомих зірок шоубізнесу Катерини Бужинської, Наталії Бучинської, Миколи Гнатюка, а також дуету «Світязь».

Також Квеленков був першим чоловіком Катерини Бужинської.

Окремо «Главком» з’ясував: цього року «Київтеплоенерго» через суд виставило претензії сім’ї Юрія та Наталії Квеленкових на суму 75,8 тис. грн. Це борги за комунальні послуги, зокрема, теплопостачання і гарячу воду. Під час розгляду справи з’ясувалося, що відповідачі частково закрили борги. Також один із відповідачів звернувся до позивача з проханням укласти мирову угоду.

Як відомо, 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. За даними слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому» та використовувалися для зведення елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Водночас адвокат Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозра його клієнту у справі про легалізацію 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом є необґрунтованою. Сам Єрмак стверджує, що готовий давати розгорнуті коментарі лише після завершення слідства. Також він заперечив причетність до котеджного містечка «Династія».

«Династія» – це недобудоване котеджне містечко на чотири приватні резиденції площею приблизно тисячу квадратних метрів кожна і спільний будинок зі спа-зоною, басейном та спортзалом, у Козині, елітному передмісті Києва. Слідчі оцінюють ринкову вартість восьми гектарів землі, на якій велося будівництво, в $6 млн. Вартість будівництва кожної резиденції НАБУ оцінює приблизно в $2 млн. На плівках НАБУ, розповсюджених 11 травня, є копії концепції приватної резиденції в котеджному містечку «Династія». Документ датований 2020 роком. Також під час судового засідання 12 травня прокурор САП заявила, що на території «Династії», планувалося зведення п'яти резиденцій. Учасники кооперативу їх маркували таким чином: R2 (за версією слідства, це будинок Андрія Єрмака), R3 – будинок Тимура Міндіча, R4 – будинок Олексія Чернишова. Резиденція під маркування R0 мала включати СПА та інші об’єкти відпочинкового характеру.

Нагадаємо, у липні та жовтні минулого року вийшло дві публікації журналістів-розслідувачів про будівництво кількох котеджів в елітному селищі Козин, що під Києвом. За недобудованими віллами, як заявляли ЗМІ, стоїть колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов та підконтрольні йому особи. Як вдалося з’ясувати «Главкому» з судового реєстру, у серпні 2025-го НАБУ почало нове розслідування за фактами легалізації майна в особливо великому розмірі.

У далекому 2012 році київські фірми «КО Компані» і «Блум Девелопмент» за 2,4 млн грн викупили цілісний майновий комплекс бази відпочинку «Сонячна» у Козині. Площа земельної ділянки склала 4,24 га. Сама ж ділянка була у власності Козинської селищної ради, яка без проблем передала її в оренду ТОВ «Блум Девелопмент» на 49 років. У липні 2019 року селищна рада за 9 млн грн продала цю ділянку фірмі-орендарю. З того часу там почалося інтенсивне будівництво.