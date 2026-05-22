Росія вигадала нову страшилку про «мобілізацію жінок» в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Росія спробувала посіяти паніку новим фейком про жінок і ЗСУ
фото з відкртих джерел
Кремль почав залякувати мешканців Харківщини новими фейками

Російська пропаганда почала поширювати нову хвилю фейків про нібито «примусову мобілізацію жінок» в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, російські ресурси активно розганяють неправдиві повідомлення про нібито примусове залучення жінок до служби у ЗСУ на території Харківської області.

Пропагандисти посилаються на «анонімного мешканця Харківщини» та стверджують, що жінок буцімто змушують підписувати контракти із Збройними силами під загрозою кримінальної відповідальності або позбавлення соціальних виплат.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що ця інформація є фейком і не відповідає дійсності. У ЦПД підкреслили, що в Україні жінки можуть вступати на військову службу виключно добровільно, а жодних рішень чи законопроєктів щодо обов’язкової мобілізації жінок наразі не існує.

У відомстві також пояснили, що подібні інформаційні вкиди є частиною чергової кампанії Кремля. За оцінками Центру протидії дезінформації, Росія намагається залякати мешканців прифронтових регіонів та дискредитувати українські Сили оборони і правоохоронні органи.

Нагадаємо, що у Кремлі стрімко зростає розгубленість серед вищої політичної та військової еліти Російської Федерації. Деякі високопосадовці країни-агресорки вже відкрито визнають, що війна проти України зайшла у глухий кут, а чіткого і зрозумілого сценарію її завершення у Москви наразі немає. 

Західні союзники та Україна дедалі впевненіші, що наступальний потенціал Росії остаточно вичерпується. Збройним силам України вдалося повністю стабілізувати лінію фронту та зупинити чергову хвилю наступу окупаційних військ.

