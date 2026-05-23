Міністр оборони Швеції: армія України зі 110 бригад посилить НАТО

Йонсон: жодна третя сторона не повинна мати права вето на вступ до НАТО

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати чітку перспективу членства в НАТО, а її армія та оборонна промисловість стануть серйозним активом для Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на POLITICO.

Йонсон виступив на форумі GLOBSEC у Празі. За його словами, Швеція підтримує вступ України і до НАТО, і до Євросоюзу та виступає за те, аби Київ отримав довгострокову євроатлантичну перспективу.

«Усі європейські країни мають право вступити до НАТО, якщо відповідають вимогам, – наголосив міністр. – Ніхто не повинен мати права вето на цей процес. Це наша позиція».

Де ще в Європі знайти 110 бригад

Шведський міністр навів аргументи на користь членства України в Альянсі.

Перший – масштаб армії. «Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад?» – запитав Йонсон. Другий – унікальна інноваційна система, відпрацьована в реальних бойових умовах. Третій – оборонна промисловість: після повномасштабного вторгнення Росії Київ провів дерегуляцію, приватизацію та відкрив конкуренцію на ринку зброї і стрімко наростив виробництво. На думку Йонсона, оборонний ринок України став одним із найефективніших у Європі.

Єдності в НАТО немає

Водночас міністр визнав, що серед союзників немає єдиної позиції щодо членства України. Частина країн підтримує курс на відкриті двері для Києва, інші побоюються, що надто швидкі кроки можуть загострити відносини з Росією або безпосередньо втягнути Альянс у війну.

«Я розумію, що є союзники, які проти. Але якщо ви запитаєте мене про нашу позицію – це наша позиція», – підсумував Йонсон.

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна стабілізувала фронт і деокупує території, а ситуація розвивається явно не на користь Путіна. Раніше Йонсон і міністр оборони України Михайло Федоров провели переговори у Стокгольмі щодо постачання Україні шведських винищувачів Gripen.