20 травня 2026 року Путін та Сі провели переговори у Китаї

Захід закликає Пекін вплинути на Росію, однак аналітики сумніваються, що Сі Цзіньпін піде проти Путіна

Китай позиціонує себе як нейтрального посередника у мирному врегулюванні війни Росії проти Україною. Як пише Reuters, західні союзники України звернулися до Пекіна за допомогою, щоб чинити тиск на Москву з метою припинення війни, але деякі експерти кажуть, що це нереально, пише «Главком».

«Нереально очікувати, що Сі тиснутиме на Путіна, щоб той припинив війну в Україні. Сі не має такого впливу на Путіна, і в будь-якому разі китайці розуміють, як поразка Росії в Україні послабить політичний авторитет Путіна», – сказав головний науковий співробітник Інституту ISEAS-Юсофа Ішака в Сінгапурі Ієн Сторі.

За його словами, Пекін продовжуватиме надавати Москві дипломатичне прикриття в ООН, економічну допомогу та технології подвійного використання для збройних сил Росії.

Нагадаємо, у Пекіні завершилися масштабні переговори у розширеному складі між лідером КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч завершилася підписанням низки спільних документів, головним із яких стала декларація про становлення багатополярного світу.

Під час переговорів Путін назвав Росію та Китай «важливими торговельними партнерами» і запевнив, що Москва готова забезпечувати безперебійне постачання енергоресурсів до КНР.

«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня. В аеропорту Путіна зустрічав почесний караул, а також спеціально організована група людей із прапорами Росії та Китаю. На опублікованих кадрах видно, як учасники зустрічі в однакових костюмах ритмічно вигукують привітання та скандують лозунги на адресу російського диктатора.

До слова, Путін назвав лідера Китаю своїм «дорогим другом» та окремо зазначив, що російсько-китайські відносини вже не раз пройшли випробування на міцність.