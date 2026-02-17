Помер один із найвпливовіших релігійних лідерів афроамериканців

Джессі Джексон був видатним борцем за громадянські права, який двічі балотувався на посаду президента США

Сьогодні, 17 лютого, у США помер один із найвпливовіших релігійних лідерів серед афроамериканців Джессі Джексон. Йому було 84 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

У заяві сім'ї Джексона йдеться, що громадський діяч «помер мирно у вівторок вранці в оточенні своєї родини». «Його непохитна відданість справедливості, рівності та правам людини допомогла покласти початок глобальному руху за свободу та гідність», – додається.

Джексон народився 8 жовтня 1941 року в Грінвіллі, Південна Кароліна фото: Brintannica

Причина смерті не називається. Однак в листопаді Джессі Джексон був госпіталізований, лікарі у нього діагностували дегенеративне захворювання, яке називається прогресуючий над'ядерний параліч.

У 2017 році Джексон оголосив, що у нього діагностували хворобу Паркінсона, прогресуюче захворювання, яке вражає мозок, нервову систему та м'язовий контроль. Він назвав це «фізичним викликом», але продовжував захищати громадянські права.

Що відомо про Джессі Джексона

Джексон заснував дві організації, що боролися за соціальну справедливість фото: Euronews

Джессі Джексон був видатним борцем за громадянські права, який двічі балотувався від Демократичної партії на посаду президента США в 1984 і 1988 роках.

Джексон народився 8 жовтня 1941 року в Грінвіллі, Південна Кароліна, та з раннього віку захопився політикою. Він став відомим у 1960-х роках як лідер Південної християнської конференції лідерів Мартіна Лютера Кінга.

У 2017 році Джексон оголосив, що у нього діагностували хворобу Паркінсона фото: вікіпедія

Громадський діяч був поруч із Кінгом, коли того вбили в Мемфісі, штат Теннессі, в 1968 році. Джексон заснував дві організації, що боролися за соціальну справедливість: Operation Push в 1971 році і National Rainbow Coalition через дванадцять років.

Джексон залишався активістом до кінця життя, борючись за громадянські права знедолених груп як у США, так і за кордоном.