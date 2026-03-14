Війну перетворюють на меми: політики США розкритикували комунікацію Білого дому
Відео-меми почали з’являтися через кілька днів після початку конфлікту і продовжують публікуватися, коли війна наближається до двох тижнів
Адміністрація президента США Дональда Трампа активно використовує меми з попкультури та відеоігор у соцмережах, щоб коментувати війну з Іраном. Такий підхід викликає критику політиків і експертів. Про це пише The Hill, передає «Главком».
За даними видання, у публікаціях Білого дому поєднують кадри американських та ізраїльських ударів по Ірану з уривками з популярних мультфільмів, відеоігор і музики.
Наприклад, у одному з відео використали музику з гри Wii Sports. Там показано анімованого бейсболіста, після чого з’являються кадри реального удару по території Ірану.
В іншому ролику використали персонажа мультсеріалу «Губка Боб Квадратні Штани», який говорить: «Хочеш, я зроблю це ще раз?». Після чого показують відео військових ударів із підписом: «Не зупинимося, доки цілі не будуть досягнуті».
Ще один ролик поєднує кадри боулінгу, де кулі збивають кеглі з написом «посадовці іранського режиму», із радісними вигуками глядачів.
Як пише The Hill, подібні відео почали з’являтися через кілька днів після початку конфлікту і продовжують публікуватися, коли війна наближається до двох тижнів.
Експерти критикують таку комунікацію Білого дому. Політолог Пітер Лодж з Університету Джорджа Вашингтона вважає, що подібні меми спрощують сприйняття війни.
«Береться справді складна та важлива ситуація і зводиться до маленького мультфільму. Перетворення війни на гру чи мультфільм усуває реальність війни з свідомості людей», – сказав він.
Лодж порівняв цей підхід із професійним реслінгом, де головне не сама боротьба, а видовище.
Критику висловлюють і американські політики. Конгресмен-демократ Тед Лью, ветеран ВПС США, опублікував фото церемонії повернення загиблих американських військових і написав:
«Дорогий Білий дім! Замість дитячих та анімованих відео, ось справжня фотографія гідної передачі американських солдатів, які віддали останню повну міру самовіддачі».
Він також поставив питання адміністрації: «Який ваш план захисту наших військ та запобігання продовженню атак Ірану на американські бази та об’єкти?».
Сенатор-демократ Рафаель Ворнок також розкритикував такі публікації. «Війна – це не жарт. Це не гра», – написав він у соцмережі X.
Історик масових комунікацій Ніколас Калл з Університету Південної Каліфорнії назвав це новою тенденцією у зовнішній політиці США. За його словами, соціальні мережі створили явище «меміфікації» зовнішньої політики, коли складні міжнародні конфлікти подаються через гумор або попкультурні образи.
Водночас The Hill зазначає, що адміністрація Трампа й раніше активно використовувала гумор, сарказм і тренди соцмереж для просування своїх політичних меседжів.
Однак у випадку війни з Іраном такий стиль комунікації викликав особливо різку реакцію, зокрема й серед представників індустрії розваг.
