Війну перетворюють на меми: політики США розкритикували комунікацію Білого дому

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Війну перетворюють на меми: політики США розкритикували комунікацію Білого дому
Адміністрація Трампа й раніше активно використовувала гумор, сарказм і тренди соцмереж для просування своїх політичних меседжів
фото: Reuters

Відео-меми почали з’являтися через кілька днів після початку конфлікту і продовжують публікуватися, коли війна наближається до двох тижнів

Адміністрація президента США Дональда Трампа активно використовує меми з попкультури та відеоігор у соцмережах, щоб коментувати війну з Іраном. Такий підхід викликає критику політиків і експертів. Про це пише The Hill, передає «Главком».

За даними видання, у публікаціях Білого дому поєднують кадри американських та ізраїльських ударів по Ірану з уривками з популярних мультфільмів, відеоігор і музики.

Наприклад, у одному з відео використали музику з гри Wii Sports. Там показано анімованого бейсболіста, після чого з’являються кадри реального удару по території Ірану.

В іншому ролику використали персонажа мультсеріалу «Губка Боб Квадратні Штани», який говорить: «Хочеш, я зроблю це ще раз?». Після чого показують відео військових ударів із підписом: «Не зупинимося, доки цілі не будуть досягнуті».

Ще один ролик поєднує кадри боулінгу, де кулі збивають кеглі з написом «посадовці іранського режиму», із радісними вигуками глядачів.

Як пише The Hill, подібні відео почали з’являтися через кілька днів після початку конфлікту і продовжують публікуватися, коли війна наближається до двох тижнів.

Експерти критикують таку комунікацію Білого дому. Політолог Пітер Лодж з Університету Джорджа Вашингтона вважає, що подібні меми спрощують сприйняття війни.

«Береться справді складна та важлива ситуація і зводиться до маленького мультфільму. Перетворення війни на гру чи мультфільм усуває реальність війни з свідомості людей», – сказав він.

Лодж порівняв цей підхід із професійним реслінгом, де головне не сама боротьба, а видовище.

Критику висловлюють і американські політики. Конгресмен-демократ Тед Лью, ветеран ВПС США, опублікував фото церемонії повернення загиблих американських військових і написав:

«Дорогий Білий дім! Замість дитячих та анімованих відео, ось справжня фотографія гідної передачі американських солдатів, які віддали останню повну міру самовіддачі».

Він також поставив питання адміністрації: «Який ваш план захисту наших військ та запобігання продовженню атак Ірану на американські бази та об’єкти?».

Сенатор-демократ Рафаель Ворнок також розкритикував такі публікації. «Війна – це не жарт. Це не гра», – написав він у соцмережі X.

Історик масових комунікацій Ніколас Калл з Університету Південної Каліфорнії назвав це новою тенденцією у зовнішній політиці США. За його словами, соціальні мережі створили явище «меміфікації» зовнішньої політики, коли складні міжнародні конфлікти подаються через гумор або попкультурні образи.

Водночас The Hill зазначає, що адміністрація Трампа й раніше активно використовувала гумор, сарказм і тренди соцмереж для просування своїх політичних меседжів.

Однак у випадку війни з Іраном такий стиль комунікації викликав особливо різку реакцію, зокрема й серед представників індустрії розваг.

