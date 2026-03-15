Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський: Росія передала Ірану дрони та розвіддані для атак на об’єкти США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
скриншот з інтерв'ю Володимира Зеленського для CNN

Деякі деталі дронів, що атакували американські бази на Близькому Сході, мають російське походження

Іран застосовує надані Росією дрони й розвідувальні дані, щоб атакувати бази США й сусідні країни. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, передає «Главком».

Як повідомив глава держави, Росія вже передала Ірану безпілотники Shahed, які використовували для ударів по американських об'єктах. Ба більше, деякі деталі цих дронів мають російське походження.

«Вони використовують іранські ліцензії, за якими вони побудували й виробили велику кількість дронів. Вони передали їх. У мене є стовідсоткові факти, що іранський режим застосовував їх проти американських баз і проти близькосхідних сусідів Ірану», – запевнив Зеленський.

За його словами, українська розвідка має дані про те, що Москва надає Ірану розвіддані, виправдовуючи це тим, що Захід підтримує Україну розвідкою у війні з Росією.

«Моя розвідка повідомила мені, що вони кажуть: «Якщо Європа й США можуть допомагати Україні розвідданими у цій війні, це означає, що Росія може допомагати іранському режиму. Такий їхній погляд на це. Так що це факт, і ви бачите, що це не великий секрет», – наголосив президент.

Нагадаємо, що дипломатичне протистояння між Києвом та Тегераном перейшло у фазу прямих погроз. Голова Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що участь українських фахівців у протидії іранським дронам на Близькому Сході перетворює Україну на легітимний об'єкт для атак Ісламської Республіки. У відповідь на це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зауважив, що Іран роками допомагає Росії у війні проти України, надаючи дрони та військові технології, тому заяви представників Тегерана з погрозами на адресу Києва виглядають абсурдними. 

Як повідомлялося, Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. За словами президента, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Напередодні фахівців було направлено до Йорданії.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів». «Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії «шахедам» через цю війну, безумовно через ці масовані атаки. Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони», – наголосив президент.

Теги: росія США Іран Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua