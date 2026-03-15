Зеленський: Росія передала Ірану дрони та розвіддані для атак на об’єкти США

Деякі деталі дронів, що атакували американські бази на Близькому Сході, мають російське походження

Іран застосовує надані Росією дрони й розвідувальні дані, щоб атакувати бази США й сусідні країни. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, передає «Главком».

Як повідомив глава держави, Росія вже передала Ірану безпілотники Shahed, які використовували для ударів по американських об'єктах. Ба більше, деякі деталі цих дронів мають російське походження.

«Вони використовують іранські ліцензії, за якими вони побудували й виробили велику кількість дронів. Вони передали їх. У мене є стовідсоткові факти, що іранський режим застосовував їх проти американських баз і проти близькосхідних сусідів Ірану», – запевнив Зеленський.

За його словами, українська розвідка має дані про те, що Москва надає Ірану розвіддані, виправдовуючи це тим, що Захід підтримує Україну розвідкою у війні з Росією.

«Моя розвідка повідомила мені, що вони кажуть: «Якщо Європа й США можуть допомагати Україні розвідданими у цій війні, це означає, що Росія може допомагати іранському режиму. Такий їхній погляд на це. Так що це факт, і ви бачите, що це не великий секрет», – наголосив президент.

Нагадаємо, що дипломатичне протистояння між Києвом та Тегераном перейшло у фазу прямих погроз. Голова Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що участь українських фахівців у протидії іранським дронам на Близькому Сході перетворює Україну на легітимний об'єкт для атак Ісламської Республіки. У відповідь на це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зауважив, що Іран роками допомагає Росії у війні проти України, надаючи дрони та військові технології, тому заяви представників Тегерана з погрозами на адресу Києва виглядають абсурдними.

Як повідомлялося, Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. За словами президента, першими країнами, куди вже направлено українських експертів, стали Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія. Напередодні фахівців було направлено до Йорданії.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів». «Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії «шахедам» через цю війну, безумовно через ці масовані атаки. Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони», – наголосив президент.