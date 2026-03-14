Біля резиденції Путіна в Сочі створять охоронну зону (фото)

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Навколо резиденції Путіна в Сочі планують створити охоронну зону понад 3 км²

Федеральна служба охорони Росії (ФСО) запропонувала створити охоронну зону навколо президентської резиденції «Бочаров ручей» у Сочі. Її площа може перевищити три квадратні кілометри. Про це пише російське видання «Агентство. Новости», посилаючись на проєкт наказу ФСО, опублікований на порталі нормативних актів РФ, пише «Главком».

За даними видання, охоронна зона охоплюватиме територію як на суші, так і на морі. Відповідні координати вказані у проєкті документа.

У межах цієї території планують запровадити низку обмежень. Зокрема, буде заборонено:

  • будівництво вертолітних майданчиків;
  • ремонт автомобілів і мотоциклів;
  • утримання тварин;
  • створення сміттєзвалищ;
  • розміщення транспарантів або банерів.

Також у зоні заборонять тир, стрілецькі майданчики, пейнтбольні та страйкбольні клуби, а також будь-які організації, які використовують предмети, зовні схожі на зброю.

Окремо передбачено заборону польотів безпілотників будь-якої ваги. Крім того, у прибережній частині зони не дозволятимуть стоянку водного транспорту на якорі, за винятком однієї ділянки набережної.

Як зазначає «Агентство», ФСО також підготувала ще кілька подібних документів. Чотири з них стосуються інших об’єктів у Сочі, ще один – урядової дачі «Сосновий бор» у Кисловодську.

У документах підкреслюється, що у разі обмеження прав людей, які проживають у межах майбутньої охоронної зони, ФСО повинна відшкодувати завдані збитки.

Видання зазначає, що подібні охоронні зони вже створювали навколо інших резиденцій президента РФ, зокрема в Ново-Огарьово, на Валдаї та в Калінінградській області.

Резиденція «Бочаров ручей» розташована у густонаселеному районі Сочі, поруч із житловими будинками, санаторіями та громадськими пляжами. За даними журналістів, після початку повномасштабної війни Росії проти України президент РФ значно рідше відвідує Сочі.

Останній раз про візит Володимира Путіна до міста офіційно повідомляли восени 2025 року. За даними видання, останнім часом у регіоні також почастішали атаки українських безпілотників, через що сирени в Сочі лунають по кілька разів на день.

