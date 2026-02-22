В Ірані в університетах другий день проходять мітинги

Мітинги поширюються на тлі нарощування військової присутності США в регіоні

В іранській столиці Тегерані другий день поспіль в університетах відбуваються мітинги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Іранські державні ЗМІ повідомили про демонстрації на підтримку уряду та проти Сполучених Штатів після вчорашніх антиурядових протестів.

Студенти провели протести в кількох іранських університетах на початку нового семестру, деякі зіткнулися з проурядовими групами.

Протести збіглися з церемоніями, які традиційно проводяться через 40 днів, щоб вшанувати пам'ять загиблих силами безпеки під час антиурядових демонстрацій минулого місяця.

У п'ятницю президент Дональд Трамп заявив, що під час протестів минулого місяця загинуло 32 000 людей, що набагато більше, ніж повідомлялося раніше.

Як відомо, американські військові підготували кілька сценаріїв можливих ударів по Ірану, які можуть включати ураження окремих керівників та навіть спробу трансформації політичного устрою країни, якщо відповідний наказ надійде від президента США Дональда Трампа.

За словами співрозмовників агенції, військові опції перебувають на просунутій стадії та передбачають точкові удари по особах, яких у США вважають причетними до стратегічного керівництва силами Корпусу вартових ісламської революції.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки завершують перекидання до регіону Перської затоки безпрецедентної кількості авіації. За масштабами та бойовою потужністю це угруповання є найбільшим з моменту операції «Свобода Іраку» у 2003 році.