Переговори з РФ. Зеленський назвав місце і час наступної зустрічі

За словами Зеленського, тристоронні переговори можуть відбутися посеред наступного тижня у США, утім чіткої пропозиції поки що немає

Президент України: «Рускіє» в Америку не готові летіти»

США запропонували перенести тристоронню зустріч на наступний тиждень у зв’язку з війною на Близькому Сході. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Вони (американці – «Главком») готові зустрічатись в Америці. Ми сказали, що готові. «Рускіє» в Америку не готові летіти. І тому ми чекаємо відповідь американців. Або вони змінять країну, де ми зустрінемось, або «рускіє» повинні підтвердити Америку», – пояснив глава держави.

За його словами, Україна не блокує жодної з цих ініціатив. «Ми хочемо, щоб була тристороння зустріч. Ми вважаємо, що зустрічі важливі. Ми звільняємо людей із полону, є результати, є просування вперед», – наголосив президент.

За його словами, США говорили про те, щоб призначити переговори на середину наступного тижня, утім чіткої пропозиції поки що немає. «Я не знаю, чи буде ця зустріч. Ми не маємо поки що чіткого часу і чіткої пропозиції», – додав Зеленський.

Також очільник України висловився про приїзд спецпосланця Путіна Кирила Дмитрієва до Флориди: «Я думаю, що приїзд Дмитрієва пов'язаний з пом’якшенням санкцій. І все. Він не пов'язаний із закінченням війни. Була відтермінована тристороння зустріч, але Дмитрієв прилетів у Маямі. Ми знаємо, що це не перша зустріч щодо питання санкцій. І я вважаю, що вони дотиснули до цього результату. Частково. Вони проговорюють американські контракти. Я не знаю, на якій стадії їхні економічні відносини. Чесно, не можу вам сказати. Але точно піднімалося питання санкцій, і ми бачимо певний результат».

Нагадаємо, 11 березня посланець російського диктатора, глава РФПІ Кирило Дмітрієв у Флориді проводив переговори з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав підготовку до переговорів «цілою Санта-Барбарою». За його словами, зустріч мала відбутися наступного тижня, але її перенесли за проханням США.

Як повідомлялося, Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив.