Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Епштейн фінансував персональні тести та вивчав можливості редагування генів для уповільнення старіння
фото: Reuters

Сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн вивчав можливості редагування генів, щоб уповільнити власне старіння та відновлювати зношені органи

Нові дані з архівів Міністерства юстиції США проливають світло на масштабні плани Джеффрі Епштейна у сфері регенеративної медицини та генетичних досліджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Згідно з оприлюдненими електронними листами, засуджений сексуальний злочинець фінансував персональні тести та вивчав можливості редагування генів, щоб уповільнити власне старіння та відновлювати зношені органи.

У 2014 році, вже маючи судимість, Епштейн співпрацював із Джозефом Такурією, на той час старшим лікарем Массачусетської лікарні загального профілю (MGH) та дослідником Гарвардської медичної школи. Такурія запропонував фінансисту приватний проект із секвенування геному, який включав редагування стовбурових клітин за допомогою новітньої технології CRISPR. Метою було введення мутацій, які теоретично могли б значно збільшити тривалість життя.

Документи містять рахунок-фактуру на загальну суму понад $193 тис. Епштейн встиг оплатити початкові дослідження своїх клітин (фібробластів) та секвенування частини ДНК. Такурія у своїй заяві підкреслив, що Епштейн був лише об'єктом дослідження, і висловив жаль через те, що не дізнався про масштаби злочинів фінансиста раніше. Наразі лікаря не звинувачують у правопорушеннях, а Гарвардська медична школа дистанціювалася від цих приватних домовленостей.

Найдорожчим пунктом у планах Епштейна був таємничий «Проєкт Венера» вартістю $160 тис. За словами Такурії, це була ідея самого Епштейна, яка стосувалася генетики рис обличчя та залучення близько 200 учасників, проте дослідження так і не було розпочато. Раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація про наміри фінансиста використати свій генетичний матеріал для створення «нової людської раси» на своєму ранчо в Нью-Мексико.

Захоплення Епштейна генетикою підтверджується і його пожертвами асоціації Humanity+, яка пропагує ідеї трансгуманізму – розширення людських можливостей та подолання біологічної смерті за допомогою технологій. Зв’язки фінансиста з елітою світової науки, зокрема з піонером генетики Джорджем Черчем, продовжують викликати гострі питання щодо етичності фінансування наукових проектів особами з кримінальним минулим.

Як відомо, справа померлого фінансиста Джеффрі Епштейна спричинила різні наслідки по обидва боки Атлантики. Поки прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер бореться за політичне виживання, Дональд Трамп демонструє імунітет до нових хвиль викриттів, незважаючи на згадки його імені в слідчих матеріалах. 

Для Кіра Стармера ситуація стала критичною не через особисті зв'язки з Епштейном, а через кадрове рішення. Прем’єр опинився під шквалом критики після призначення послом у Вашингтоні Пітера Мандельсона. Останній, як з’ясувалося, підтримував близькі стосунки з Епштейном навіть після його засудження у 2008 році.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. 

«Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном», – наголосив Трамп.

Теги: Епштейн здоров'я США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії
Міністр фінансів США пояснив, за якої умови можливе посилення санкцій проти РФ
Вчора, 09:12
Овес має благотворний вплив на обмін речовин
Як знизити холестерин за два дні за допомогою простого і доступного продукту – дослідження
27 сiчня, 15:59
У США зимовий шторм залишив мільйон людей без світла
У США зимовий шторм залишив мільйон людей без світла
26 сiчня, 01:22
Фінських солдатів просили не перемагати американців на навчаннях НАТО
The Times: фінів попросили «піддаватися» американцям, щоб їх не принижувати
23 сiчня, 18:18
Сполучені Штати завершили перші продажі венесуельської нафти в межах масштабної угоди на $2 млрд
США продали першу партію венесуельської нафти
15 сiчня, 13:30
Чи зможуть Китай та РФ врятувати Іран від Трампа?
Чи зможуть Китай та РФ врятувати Іран від Трампа?
14 сiчня, 09:14
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані
12 сiчня, 03:26
Час звертатися до Конгресу: як Україна може обійти позицію Трампа
Час звертатися до Конгресу: як Україна може обійти позицію Трампа
8 сiчня, 10:42
Протестувальники марширують по вулиці Сансом у Сан-Франциско
У США спалахнули протести після вбивства жінки співробітником імміграційної служби
8 сiчня, 07:59

Здоров'я

CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя
CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя
Як знизити холестерин за два дні за допомогою простого і доступного продукту – дослідження
Як знизити холестерин за два дні за допомогою простого і доступного продукту – дослідження
Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною
Унікальний випадок: жінка зачала дитину, будучи вже вагітною
Чим небезпечний «Оземпік» для схуднення? Відома дієтологиня пояснила ризики
Чим небезпечний «Оземпік» для схуднення? Відома дієтологиня пояснила ризики
Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених
Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених
Британка дала пораду, як дожити до 104 років і залишатися щасливою
Британка дала пораду, як дожити до 104 років і залишатися щасливою

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua