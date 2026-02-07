CNN: Файли Епштейна показують, що фінансист намагався досягти безсмертя

Сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн вивчав можливості редагування генів, щоб уповільнити власне старіння та відновлювати зношені органи

Нові дані з архівів Міністерства юстиції США проливають світло на масштабні плани Джеффрі Епштейна у сфері регенеративної медицини та генетичних досліджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Згідно з оприлюдненими електронними листами, засуджений сексуальний злочинець фінансував персональні тести та вивчав можливості редагування генів, щоб уповільнити власне старіння та відновлювати зношені органи.

У 2014 році, вже маючи судимість, Епштейн співпрацював із Джозефом Такурією, на той час старшим лікарем Массачусетської лікарні загального профілю (MGH) та дослідником Гарвардської медичної школи. Такурія запропонував фінансисту приватний проект із секвенування геному, який включав редагування стовбурових клітин за допомогою новітньої технології CRISPR. Метою було введення мутацій, які теоретично могли б значно збільшити тривалість життя.

Документи містять рахунок-фактуру на загальну суму понад $193 тис. Епштейн встиг оплатити початкові дослідження своїх клітин (фібробластів) та секвенування частини ДНК. Такурія у своїй заяві підкреслив, що Епштейн був лише об'єктом дослідження, і висловив жаль через те, що не дізнався про масштаби злочинів фінансиста раніше. Наразі лікаря не звинувачують у правопорушеннях, а Гарвардська медична школа дистанціювалася від цих приватних домовленостей.

Найдорожчим пунктом у планах Епштейна був таємничий «Проєкт Венера» вартістю $160 тис. За словами Такурії, це була ідея самого Епштейна, яка стосувалася генетики рис обличчя та залучення близько 200 учасників, проте дослідження так і не було розпочато. Раніше у ЗМІ вже з'являлася інформація про наміри фінансиста використати свій генетичний матеріал для створення «нової людської раси» на своєму ранчо в Нью-Мексико.

Захоплення Епштейна генетикою підтверджується і його пожертвами асоціації Humanity+, яка пропагує ідеї трансгуманізму – розширення людських можливостей та подолання біологічної смерті за допомогою технологій. Зв’язки фінансиста з елітою світової науки, зокрема з піонером генетики Джорджем Черчем, продовжують викликати гострі питання щодо етичності фінансування наукових проектів особами з кримінальним минулим.

Як відомо, справа померлого фінансиста Джеффрі Епштейна спричинила різні наслідки по обидва боки Атлантики. Поки прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер бореться за політичне виживання, Дональд Трамп демонструє імунітет до нових хвиль викриттів, незважаючи на згадки його імені в слідчих матеріалах.

Для Кіра Стармера ситуація стала критичною не через особисті зв'язки з Епштейном, а через кадрове рішення. Прем’єр опинився під шквалом критики після призначення послом у Вашингтоні Пітера Мандельсона. Останній, як з’ясувалося, підтримував близькі стосунки з Епштейном навіть після його засудження у 2008 році.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

«Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном», – наголосив Трамп.