Японія розглядає закупівлю українських ударних дронів – Kyodo

Українські безпілотники зацікавили Токіо завдяки бойовому досвіду їх використання під час війни

Уряд Японії розглядає можливість закупівлі ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних можливостей країни. Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на джерела, пише «Главком».

Повідомляється, що одним із варіантів реалізації такої співпраці може стати двостороння угода про передачу озброєнь та захист технологічних секретів. У межах такого формату Україна могла б передати безпілотні технології в обмін на оборонну допомогу.

Зазначається, що ідея співпраці з’явилася після звернення України до японської сторони.

Водночас Японія також розглядає закупівлю дронів в Ізраїлю, однак у Токіо вважають, що придбання українських безпілотників може бути менш політично суперечливим на тлі міжнародної критики ізраїльських військових дій у секторі Газа.

«Хоча Японія має невеликий досвід у сфері дронів, Україна неодноразово модернізувала свої за короткий час на основі реального бойового досвіду, що зробило їх дуже ефективними», – зазначило джерело в Міністерстві оборони Японії.

У проєкті бюджету на 2026 фінансовий рік Міноборони Японії передбачило 277,3 млрд єн (близько $1,7 млрд) на розвиток безпілотних систем. Зокрема, ці кошти планують використати для створення системи оборони SHIELD, спрямованої на захист віддалених островів.

План передбачає масове придбання дронів для розвідки та ударних операцій.

