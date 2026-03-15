Японія розглядає закупівлю українських ударних дронів – Kyodo

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Українські безпілотники зацікавили Токіо завдяки бойовому досвіду їх використання під час війни

Уряд Японії розглядає можливість закупівлі ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних можливостей країни. Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на джерела, пише «Главком».

Повідомляється, що одним із варіантів реалізації такої співпраці може стати двостороння угода про передачу озброєнь та захист технологічних секретів. У межах такого формату Україна могла б передати безпілотні технології в обмін на оборонну допомогу.

Зазначається, що ідея співпраці з’явилася після звернення України до японської сторони.

Водночас Японія також розглядає закупівлю дронів в Ізраїлю, однак у Токіо вважають, що придбання українських безпілотників може бути менш політично суперечливим на тлі міжнародної критики ізраїльських військових дій у секторі Газа.

«Хоча Японія має невеликий досвід у сфері дронів, Україна неодноразово модернізувала свої за короткий час на основі реального бойового досвіду, що зробило їх дуже ефективними», – зазначило джерело в Міністерстві оборони Японії.

У проєкті бюджету на 2026 фінансовий рік Міноборони Японії передбачило 277,3 млрд єн (близько $1,7 млрд) на розвиток безпілотних систем. Зокрема, ці кошти планують використати для створення системи оборони SHIELD, спрямованої на захист віддалених островів.

План передбачає масове придбання дронів для розвідки та ударних операцій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot.

Також повідомлялось, що Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході. Згодом стало відомо, що Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. 

Читайте також

Заява Трампа про дрони грає на користь України. І ось чому
Заява Трампа про дрони грає на користь України. І ось чому
Вчора, 13:20
Виробник підтвердив, що регулярно отримує запити від країн Близького Сходу та Європи щодо можливого експорту українських дронів
Чи купує Саудівська Аравія українські дрони-перехоплювачі: Saudi Aramco зробила заяву
Вчора, 03:57
Трамп заявив, що США не потребують допомоги України у захисті від дронів
Трамп заявив, що США не потребують допомоги України у захисті від дронів
13 березня, 17:49
Президент заговорив про підписання великої угоди зі США
Зеленський пояснив, чому США нарешті схиляються до дронової угоди
12 березня, 12:18
У Росії горить стратегічне підприємство
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії
12 березня, 11:16
Росія потрапила в залежність від Китаю за оптоволоконним напрямком
РФ залишилась без ключового виробництва: деталі
11 березня, 18:46
Спалахи від ударів ворога над авіабазою Акротірі
Дрони, що атакували британську базу на Кіпрі, мають російські комплектуючі
9 березня, 10:25
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обмінювати власні розробки на PAC-3
Україна пропонує партнерам обмін: перехоплювачі дронів на ракети
3 березня, 17:05
Атака на Одещину: зафіксовано руйнування, є поранені
Атака на Одещину: зафіксовано руйнування, є поранені
21 лютого, 08:55

Політика

Біля резиденції Путіна в Сочі створять охоронну зону (фото)
Біля резиденції Путіна в Сочі створять охоронну зону (фото)
Війну перетворюють на меми: політики США розкритикували комунікацію Білого дому
Війну перетворюють на меми: політики США розкритикували комунікацію Білого дому
Японія розглядає закупівлю українських ударних дронів – Kyodo
Японія розглядає закупівлю українських ударних дронів – Kyodo
Зять Трампа збирає мільярди для свого фонду, працюючи посланцем на Близькому Сході – NYT
Зять Трампа збирає мільярди для свого фонду, працюючи посланцем на Близькому Сході – NYT
«Командир у хаосі»: The Guardian про стиль Трампа у війні з Іраном
«Командир у хаосі»: The Guardian про стиль Трампа у війні з Іраном
Нетаньягу запросив розмову із Зеленським: яка тема переговорів – Ynet
Нетаньягу запросив розмову із Зеленським: яка тема переговорів – Ynet

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
