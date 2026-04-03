CNN: Розвідка США впевнена, що Іран все ще має значний ракетний потенціал

Аліна Самойленко
Приблизно половина іранських ракетних пускових установок досі цілі, а тисячі односторонніх ударних безпілотників залишаються в арсеналі Ірану, незважаючи на щоденні удари США та Ізраїлю

Нові оцінки американської розвідки суттєво розбігаються з публічними заявами президента Дональда Трампа щодо військових успіхів операції «Епічна лють». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Попри п’ять тижнів інтенсивних ударів США та Ізраїлю, Іран зберіг приблизно 50% своїх пускових установок та тисячі ударних безпілотників. Джерела CNN зазначають, що Тегеран залишається спроможним «сіяти хаос у регіоні», а значна частина його арсеналу просто переміщена в розгалужену мережу підземних тунелів та печер, що готувалися десятиліттями.

Ці дані прямо суперечать словам Трампа, який у середу заявив, що ракетні потужності Ірану «розірвані на шматки» і їх залишилося «дуже мало». Хоча Пентагон фіксує зменшення кількості запусків на 90%, експерти пояснюють це не фізичним знищенням техніки, а тактикою іранців: вони ховають мобільні платформи під землю, що робить їх майже невразливими для повітряних атак. Зокрема, крилаті ракети берегової оборони, які є головною загрозою для судноплавства в Ормузькій протоці, залишилися практично неушкодженими.

У Білому домі ці звіти назвали спробою анонімних джерел принизити роботу військових. Речниця Анна Келлі наголосила на ліквідації ключових лідерів режиму, включаючи Алі Хаменеї, та знищенні іранського флоту. Проте розвідка вказує на інше: якщо офіційний флот Ірану дійсно розгромлений, то морські сили КВІР зберегли близько половини потенціалу, маючи сотні малих човнів та безпілотних суден. Фахівці вважають встановлений Трампом термін у два тижні для завершення операції нереалістичним, оскільки Іран все ще володіє ресурсами для тривалого опору.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі. 

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів. 

«Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів. Ми збираємося повернути їх у кам'яний вік, де їм і місце», – сказав Трамп.

