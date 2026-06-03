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Росія робить ставку на дрони: виробництво зросло на 117% за рік

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія робить ставку на дрони: виробництво зросло на 117% за рік
За добу Росія може виробляти близько 20 тисяч FPV-дронів
фото ілюстративне
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Bloomberg: виробництво танків і важкої техніки досягло межі – дрони стали єдиним сектором, здатним до швидкого зростання

Росія різко нарощує виробництво безпілотників: у квітні 2026 року авіаційна галузь – яка охоплює як пілотовану техніку, так і дрони – збільшила випуск на 117% порівняно з тим самим місяцем минулого року. Водночас решта оборонної промисловості втрачає темп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg, який спирається на дані Федеральної служби статистики РФ.

Дрони замість танків

У попередні роки оборонна промисловість РФ загалом додавала близько 30% щорічно. Тепер, за офіційними прогнозами, приріст уповільниться до 4–5% – через дефіцит кадрів, економічний тиск і жорсткіше держфінансування. Авіаційна галузь при цьому додала 78% за перші чотири місяці 2026 року – різкий контраст із загальним спадом цивільного виробництва на 3%.

Виробництво безпілотників має кілька переваг: дрони значно дешевші за традиційні озброєння, менш ресурсомісткі у складанні, простіше залучати жінок в умовах кадрового дефіциту, а масштабування відбувається швидко – від кількох сотень одиниць у невеликих майстернях до десятків тисяч на великих державних підприємствах.

Скільки дронів планує зробити Росія

Путін раніше називав цифру в 1,4 млн безпілотників, вироблених у 2024 році. За даними української розвідки, які у травні навів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у 2026 році Росія планує виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин для безпілотників різних типів. Це означає щоденне виробництво близько 20 тисяч FPV-дронів – або приблизно 17 дронів на кожен кілометр активної лінії фронту.

Для порівняння: з початку повномасштабної війни Росія отримала лише 64 тактичних літаки Су-34 і Су-35 та 12 винищувачів Су-27.

Що кажуть експерти

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі зазначає: FPV-дрони стали домінуючим елементом наземних боїв – будь-яке скупчення військ на кілька кілометрів від лінії зіткнення одразу опиняється під загрозою. Далекобійні безпілотники дозволяють Росії компенсувати менший арсенал крилатих ракет і тримати постійний тиск на критичну інфраструктуру України.

За словами Баррі, тримати нинішній темп запусків крилатих і балістичних ракет у довгостроковій перспективі може перевищити виробничі можливості РФ. Саме тому дрони стають заміною, а не доповненням до ракетних ударів.

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі вказує: попри те, що Україна зазвичай лідирує в технологічних інноваціях у сфері безпілотників, Росія змогла швидко копіювати ці розробки та запускати їх у масове виробництво. Відставання у бойовому застосуванні безпілотних систем вона скорочує завдяки розвитку елітних підрозділів операторів дронів і нових тактик. Однак до перелому на полі бою це поки що не призвело.

Нагадаємо, «Главком» писав, що США та Україна готують угоду про спільне виробництво дронів. Один із українських виробників планує випустити понад 3 млн FPV-дронів у 2026 році – для порівняння, США виробили лише 300 тисяч таких безпілотників за увесь 2025 рік.

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Теги: росія промисловість Україна безпілотник озброєння дрон

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