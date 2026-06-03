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У Петербурзі дрони вразили нафтовий термінал і спричинили пожежу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Петербурзі дрони вразили нафтовий термінал і спричинили пожежу
Чорний дим над Петербурзьким нафтовим терміналом у Вугільній гавані після нічної атаки безпілотників, 3 червня 2026 року
фото з відкритих джерел
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Губернатор Беглов підтвердив три збитих БПЛА над містом; жителі повідомляли про вибухи та пожежу на промисловому об'єкті

Вночі 3 червня над Санкт-Петербургом пролунали вибухи – жителі зафіксували пожежу на нафтовому терміналі у Вугільній гавані. Губернатор Петербурга Олександр Бєглов підтвердив атаку безпілотників, повідомивши про три збитих БПЛА над містом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Astra та моніторингові Telegram-канали.

Що відомо про атаку

У ніч на 3 червня безпілотники підійшли до Санкт-Петербурга і завдали удару по Петербурзькому нафтовому терміналу (ПНТ) у Вугільній гавані. На місці спалахнула пожежа, яка охопила резервуарний парк. Чорний дим було видно з кількох районів.

OSINT-канал Exilenova+ опублікував фотографії з місця подій: на знімках – густий чорний дим над територією підприємства, а на одному з фото з вищої точки на горизонті чітко видно хмарочос «Лахта Центр», що підтверджує локацію. Губернатор Петербурга Олександр Бєглов повідомив про три збитих над містом БПЛА. Масштаби пошкоджень і кількість постраждалих уточнюються.

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Удар у дні ПМЕФ

Атака сталася в перший день Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), який проходить у місті з 3 по 6 червня на майданчику КВЦ «Експофорум». Путін особисто братиме участь у заході – його виступ з пленарним засіданням запланований на 5 червня. На форум також уперше за кілька років прибуде офіційна делегація США: глава Федеральної комісії з витончених мистецтв Родні Мімс Кук заявив, що особисто запрошений на виступ Путіна і буде на ньому присутній. Нафтовий термінал, що палає, знаходиться в кількох кілометрах від центру міста.

Що таке ПНТ

Петербурзький нафтовий термінал – один із ключових об'єктів нафтової інфраструктури РФ у Балтійському регіоні. Підприємство існує з 1892 року, спеціалізується на бункеруванні суден, перевантаженні та зберіганні рідких вантажів і розташоване на березі Фінської затоки безпосередньо в межах міста.

Це не перша спроба вразити ПНТ. У ніч на 18 січня 2024 року дрон вже цілився у термінал, але тоді ППО перехопила безпілотник і пожежі не виникло. Власник підприємства назвав той удар спробою уникнення «жахливої катастрофи» для екології Балтики.

Серія ударів по нафтовій інфраструктурі РФ

Атака на ПНТ – частина послідовної кампанії Сил оборони проти нафтоекспортної інфраструктури Росії. Лише на Балтиці українські підрозділи вже кілька разів вражали нафтовий порт Приморськ – найбільший нафтоналивний хаб Росії в регіоні. Після березневих атак він утратив щонайменше 40% резервуарних потужностей, а дим від пожежі тоді було видно навіть із Фінляндії.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, нафтопереробка в РФ скоротилася щонайменше на 10% за кілька місяців 2026 року. Удари по нафтових об'єктах б'ють напряму по доходах, з яких Кремль фінансує агресію.

Нагадаємо, у січні 2024 року Петербурзький нафтовий термінал вже потрапляв під атаку дрона – тоді ISW зазначив, що ППО Ленінградської області розгорнута проти гіпотетичних ударів НАТО і не готова до ударів з боку України.

До слова, у травні 2026 року СБУ вразила нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» – складову Балтійської трубопровідної системи, яка постачає сировину до терміналів саме в районі Петербурга.

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Теги: пожежа росія санкції безпілотник Санкт-Петербург

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